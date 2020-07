Árbitro del Aztecazo: "Quería matar a Jerry Bengtson cuando se perdió el tercero ante México"

El 6 de septiembre se cumplirán 7 años del histórico Aztecazo. Honduras venció 2-1 a México en su propio recinto y el árbitro de ese encuentro, el panameño Roberto Moreno Salazar contó lo que vivió ese día.

Las 10 fotos más recordadas del Aztecazo de Honduras a México

El silbante canalero comenzó contando su cariño hacia Honduras, porque ha dirigido partidos importantes.

"Son cuatro recuerdos importantes con Honduras. El primero fue en 2005, en el Premundial Sub-20 que se jugó en San Pedro Sula. Yo dirigí la final, Honduras ganó 2-0 y dejó a México fuera, a un equipo que venía de ser campeón Sub-17", inició contando en entrevista a Deportes TV Más.

Y agregó: "Yo decía; esto (dirigir una final) es increíble, algo que uno no se la cree. Es algo que me dio un empujón en el arbitraje. Recuerdo a un gran amigo, un respeto y un gran caballero; Hendry Thomas, capitán de capitanes, hizo su trabajo y siempre ayudando al árbitro. Es un gran amigo".

El segundo momento que recueda Moreno con la Bicolor fue el triunfo de Honduras 2-0 ante Jamaica en la cuadrangular rumbo a Sudáfrica 2010.

"Recuerdo a Amado Guevara, mi amigo, un dolor de cabeza, ja, ja. Le estaban ganando a Jamaica y lo mando a salir por la meta en una sustitución, él insistía en salir por la banda. Le dije; si salís por allá te voy a amonestar y lo más seguro te voy a expulsar porque me vas a decir algo. Se vino Hendry Thomas, me dijo qué pasa, le expliqué que si Amado no salía por allí que lo podría expulsar. Le dijo a Amado, te salís por allí y ya. Luego me dijo, listo, continúe".

Moreno recuerda que tras el encuentro, la Selección de Honduras se disculpó por este incidente.

El tercer recuerdo del colegiado fue el partido Honduras 2-3 Estados Unidos en la penúltima fecha del hexagonal rumbo a Sudáfrica.

Sus recuerdos del Aztecazo

En septiembre de 2013, la Selección de Honduras con goles de Jerry Bengtson y Carlo Costly consiguió el histórico Aztecazo. Hoy Moreno recuerda lo que vivió esa noche en el Coloso de Santa Úrsula.

"Ese partido no se me va a olvidar nunca. Un uno a cero de México, empate de Honduras y luego se ponen a ganar 2-1 faltando 10 minutos, fueron los 10 minutos los más largos de mi vida".

Al minuto 85, en una jugada tejida del equipo catracho, Jerry Bengtson recibió solo frente al marco, era el tercero y la erró. El silbante detalla lo que sintió tras ello.

"Quería matar a Jerry Bengtson cuando se pierde el tercer gol de Honduras a boca de jarro. Ya uno como árbitro decía, con ese gol se cerró, y se sigue tranquilo manejando el partido. Cuando lo bota, digo; lo mato, lo digo por mi tranquilidad", recordó.

Una semana después de ese partido, le tocó regresar al estadio Azteca y fue testigo del gol de Jerry Palacios con Alajuelense.

"Terminó ese partido difícil y luego regreso una semana después al Azteca para dirigir América-Alajuela y Jerry Palacios le hace el gol y los elimina. EnHonduras me conocían por ser árbitro, pero luego me decían: "usted es el del Aztecazo". No me siento contento porque perdió México o ganó Honduras, sino por haber hecho un buen trabajo", cerró.