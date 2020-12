La Sub-20 de Honduras en alerta, a dos meses del Premundial: “Tenemos conformado el plantel en un 90%”

Daniel Uberti, director deportivo de las selecciones menores de Honduras, reconoció que ha sido muy difícil el trabajo en medio de la pandemia. Tanto la Sub-20 como la Sub-17 cayeron en sus dobles partidos frente a Guatemala y El Salvador.

“A pesar del plantel con la que se ha trabajado anteriormente no se pudo traer en su totalidad por el tema de pasaportes, permisos y el limitante del tema familiar para contar con los permisos en tiempo y forma. Esta ha sido una selección con muchos muchachos nuevos y han tenido la limitante de no poder sacar sus permisos para salir del país”, inicia comentando en entrevista a DIEZ, Uberti.

La Selección Sub-20 estará jugando en febrero el Premundial de San Pedro Sula buscando un boleto al Mundial de Indonesia 2021. Se confirma que el técnico Reynaldo Tilguath sigue firme en este proceso, pues conoce muy bien. Mientras que en la Sub-17 seguirá Luis Alvarado.

“A la Sub-20 le hemos dado un seguimiento más cercano, pero la limitante que tenemos es que a veces hay equipos que no ceden a los jugadores, no los facilitan. Del 100% que quisiéramos tener, a veces no podemos reunirlos, pero entendemos, los equipos necesitan cumplir requisitos a nivel de liga y a veces no hay la disponibilidad de jugadores que son importantes para nosotros, pero que participan en los equipos”, decía Uberti.

Quedan más de dos meses para el Premundial de febrero en San Pedro, ¿ya está conformado el plantel que usarán?

Nosotros ya tenemos conformado el plantel en un 90%, ese 10% que podría faltar estamos hablando que podría tener participación el muchacho de la Lazio de Italia (Valerio Marinacci), algún otro que tenemos en Alemania (Kobe Hernández), pero son eventualidades. De los que están en el país, cuento con ellos en un 95%, con esos nos vamos a dejar y siempre hay que tener un margen por lesiones y situaciones que no se puede programar.

¿Ya tienen el pasaporte los muchachos del extranjero que piensan traer como refuerzos de la Sub-20?

Es que mire, el requisito indispensable es tener el pasaporte en regla. La parte deportiva trabaja con el cuerpo técnico para que miren los vídeos. No hemos tenido problema en ese sentido con los que vienen de afuera porque traen documentos en regla y permisos para viajar. El problema para salir con los chicos del país a los amistosos es aquí, porque muchos viven con sus abuelas y no han previsto la situación de dejar un poder para que les facilite traer los documentos.

En el caso específico de Valerio Marinacci de la Lazio de Italia y Kobe Hernández del Wolfsburgo de Alemania, ¿ellos ya cuentan con el pasaporte hondureño?

Ese es otro tema, yo he estado en comunicación con Valerio que lamentablemente él no puede salir de Italia por la situación del gobierno italiano que no les permiten salir y de hecho, su equipo no está entrenando con regularidad y lógicamente él está tramitando su documento, lógicamente que su mamá es la hondureña y a partir de allí la documentación no sería complicada, pero habrá que ver la parte deportiva. Nosotros queremos tenerlo con anticipación para integrarlo al grupo.

¿Cuál es el plan que hay con la Sub-20 de aquí al Premundial de San Pedro Sula de febrero?

Nosotros tenemos un microciclo desde el próximo lunes y posiblemente tener otro en los días previos de Navidad, entre 18 y 23; luego nos reincorporamos el 4 de enero a las labores y en este tiempo, hasta el 4 de febrero, estamos gestionando la visita a El Salvador o ajustar los tiempos para que alguna selección sudamericana venga a la región y aprovechar a recibirla para tener amistosos 12 días antes de la competencia.

¿En qué afecta o beneficia que se extienda el torneo de Liga porque hay jugadores que están siendo titulares en primera?

Nosotros en términos de competencia tenemos que redoblar esfuerzos. En términos de campeonatos para nosotros es beneficioso para que los jugadores sigan activos. Nos preocupan los futbolistas que no van a clasificar a la última fase del torneo que serían cuatro, eso nos preocupa, pero también tenemos la esperanza y confianza de que a partir de enero, ya nos den la posibilidad de preparar con el plantel al 100% el Premundial. Los equipos tienen que entender que hay futbolistas que estarán jugando por Honduras el pase al Mundial. Nosotros confiamos que nos los liberen en esa fecha.

¿Se mantiene Reynaldo Tilguath al mando de la Selección Sub-20?

Aquí está todo como estamos, no hay novedades de cambios. Los que están trabajando están haciendo todo lo posible por hacer lo mejor para alcanzar los objetivos.

¿Les deja preocupaciones el nivel mostrado en estos amistosos o es algo que no les preocupa?

El plan es competir con las mejores posibilidades, si todos tuviéramos un plan para ganar, nadie competiría, el plan es conseguir montar el equipo posible con lo que hay, darle las condiciones al cuerpo técnico para que haga su trabajo con los insumos necesarios y competir. Eso es lo que implican estos procesos, prepararse y sacar condiciones para ir afinando lápiz. Lastimosamente la pandemia nos ha afectado a todos y normalmente esta competencia ya hubiese pasado.

¿En qué les afecta que no haya torneo de reservas?

En la Sub-20 por suerte todos están contemplados en los planteles del primer equipo y ha habido colaboración de algunos equipos de tenerlos aunque no han tenido mucha participación. En el caso de la Sub-17 si estamos en problemas serios porque al no haber competencias Sub-17 y reservas especiales, esto es un déficit importante y al no haber torneo Sub-17 como en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, nosotros estamos todavía buscando jugadores en Academias de fútbol y el resto de países tiene cuatro años jugando con estas categorías; es una ventaja que estamos dando. Ojalá que el torneo de reservas comience en enero y estar tranquilo de cara a los trabajos Sub-17.

¿Por esto que me comenta, qué tan lejos estamos de estos países del área que trabajan mejor las categorías inferiores a nivel de clubes?

El hecho de que los jugadores compitan con regularidad desde los 18 años, es una ventaja. Entiendo cuando la gente dice: no, no hay trabajos en reservas en el fútbol menor. ¿Qué trabajo habrá si no compiten? Cuando lo hay y un equipo le gana 18-0 a otro, eso no es jugar, pero ojalá que en algún momento me den la oportunidad de sentarme con Liga Nacional, ofrecerles un proyecto que no les costará caro, sería por zonal, regiones, es algo serio que no les coste mucho dinero a los clubes y les permita ir formando desde abajo sus reservas. Nosotros tenemos el proyecto pero el asunto es que digan, que lo hagamos, pero en el país la prioridad es lo del domingo, no lo de abajo, no es usual, digámoslo así.