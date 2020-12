Honduras busca a Kobe Hernández, jugador de sangre catracha del Wolfsburgo de Alemania

Seguir a @kelvincoelloHN

No se quedan de brazos cruzados, la Fenafuth está tras los pasos del lateral izquierdo de 18 años, Kobe Hernández Foster, jugador nacido en Estados Unidos, hijo de padre hondureño y madre guatemalteca que milita en el Wolfsburgo de Alemania.

Hernández Foster es una de las apuestas que busca la federación de fútbol, pues al ser un futbolista que reúne los requisitos, se le contactará para hacerle la propuesta, pues hay que reconocer que el ahora jugador de la Bundesliga, ya fue parte de las selecciones menores de Estados Unidos y mundialista Sub-17 en Brasil 2018.

“Es un jugador que está en el Wolfsburgo, está teniendo participaciones en las categorías menores del club y se están haciendo las gestiones para poder contactarlos y si realmente está apto para ser convocado”, comentó a DIEZ, Daniel Uberti, director deportivo de selecciones menores de Fenafuth.

El defensor, Kobe Hernández Foster, jugando con la selección de Estados Unidos ante Holanda durante una gira por Europa.

Hernández Foster todavía no le ha dado respuesta a Fenafuth, pues las gestiones han comenzado en las últimas semanas. El futbolista que también juega como zaguero central, se formó en las inferiores de Los Ángeles Galaxy en California desde los 14 años, tierra que le vio nacer luego de que sus padres emigraran desde Centroamérica.

Actualmente milita en la Sub-19 del equipo alemán. El futbolista, al tener una triple nacionalidad: norteamericana, hondureña y guatemalteca, tiene un abanico de decisiones, pero la Fenafuth buscará por medio de su padre que es catracho, poder sumarlo a las filas de la Selección Sub-20 para el Premundial de Concacaf en febrero del próximo año en San Pedro Sula.

“A veces se tiran nombres y noticias y cuando ya uno profundiza no son tan reales como parece, pero sí, se está haciendo la gestión, investigando profundamente para poder comunicarnos con él. Todavía no ha respondido el equipo y entiendo que a nivel de la Secretaría General de Fenafuth se hizo un tipo de gestión”, comentó Daniel Uberti.

¿QUIÉN ES KOBE HERNÁNDEZ FOSTER?

Kobe nació en California, desde muy pequeño le gustó el fútbol. Su padre, nacido en Tela, Atlántida; emigró a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida y ahora su hijo le está dando una enorme satisfacción al estar a un paso de jugar en la Bundesliga.

El defensor de origen hondureño, Kobe Hernández Foster, defendiendo la camisa del Wolfsburgo de Alemania. Fotos Instagram

Se llama Kobe en honor a la estrella de Los Ángeles Lakers de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció en un accidente aéreo en Estados Unidos. Es fanático del club Los Ángeles Galaxy, equipo de su ciudad y que le abrió las puertas como futbolista.

La US-Soccer, Federación de fútbol de Estados Unidos, le siguió los pasos por medio del programa de cazatalentos que tiene establecido y logró unirlo a las filas de la Selección Sub-17 en abril del 2018 para el Premundial de Bradenton, Florida hace dos años.

Apenas tenía 15 cuando logró deslumbrar. Meses después fue parte del equipo mundialista de las Barras y las Estrellas en Brasil 2018 jugando al lado de otra estrella; Giovanni Reyna, futbolista que milita en el primer equipo del Borussia Dortmund de Alemania.

"Cuando entro en ataque, mi equipo trata de encontrarme tanto como sea posible y yo trato de crear algo para que el equipo consiga un gol. Luego, cuando llega el momento de defender, simplemente arriesgo mi vida y hago lo mejor para el equipo", reconoció Hernández a la página de la Bundesliga.

Kobe Hernández, de padre hondureño, fue fichado en julio del 2019 por el Wolsfburgo de Alemania donde busca sobresalir.

El 13 de julio de este año pasado, Hernández Foster, fue comprado por el Wolfsburgo de Alemania, firmando su contrato con el equipo Sub-19. Las condiciones que mostró, fueron las que llevaron a los visores del equipo alemán, a sumarse al igual que otros equipos de la Bundesliga, en sumar talento de Estados Unidos.

El Borussia Dortmund se llevó a Cristhian Pulisic en 2014 y Giovanni Reyna en 2018, Schalke 04 hizo lo mismo con el Wiston Mckennie, ahora jugador de la Juventus de Italia y según explican medios alemanes, Hernández Foster es una de las apuestas del equipo verde y blanco para reforzar su zaga izquierda en el próximo campeonato.

En la Fenafuth saben que deben moverse, pues la gestión no es fácil y así lo hizo saber a DIEZ, Daniel Uberti. “Lo mismo como pasó con el chico Valerio de La Lazio de Italia, aunque del club no ha habido una respuesta formal, yo me estoy comunicando directamente con el jugador y sí, él muestra interés y el deseo de participar, aunque la situación en Europa es conocida (restricción de viajes por el coronavirus) y no está a nuestro alcance”, cerró Daniel.