Valerio Marinacci, jugador de la Lazio: "Rechazaría a Italia por jugar con Honduras"

Después que la Federación de Fútbol de Honduras le confirmara a Diario DIEZ que están en contacto con el futbolista de la Lazio, Valerio Marinacci, luego que este expresara su deseo de jugar con el país de donde es su abuela materna, DIEZ ha dialogado con el joven jugador.

Marinacci, de 17 años, es uno de los delanteros del equipo primavera de la Lazio de Italia, de hecho, ya fue convocado a la Sub-16 de esta nación, pero sorprendentemente él desea jugar con Honduras y no más con la azzurri.

"Empecé a jugar en un equipo pequeño de mi barrio cuando era un niño y a los 15 años me fui a la Lazio", comienza diciéndole a este medio desde Italia el jugador Valerio Marinacci.



Al futbolista se le consulta cómo fue su incursión en la Sub 16 de Italia, con la que jugó tres juegos y marcó un gol. "Fue una buena experiencia para mí donde conocí a muy buenos compañeros y jugadores, no he vuelto a ser llamado por el parón del Covid-19".

El delantero Valerio Marinacci jugando con la Selección de Italia.

Su español, a pesar de ser italiano de nacimiento, es fluido, aunque se equivoca en algunas palabras al querer explicar lo que se le consulta. Es muy breve pero preciso en sus respuestas. "Tengo contrato hasta 2023 con la Lazio", afirma.

Valerio Marinacci es sincero al afirmar que uno de sus sueños es representar a Honduras, país donde tiene familia y al que desea conocer muy pronto. "Seguro que sería un placer para mi jugar con Honduras, pero no sé mucho del país sinceramente, sé que es un lugar muy hermoso, mi familia me ha dicho siempre que tengo que ir a Honduras a conocer a mi familia, nunca he ido allá pero mi abuela es de Tegucigalpa".

CONFIRMA CONTACTOS CON LA FENAFUTH

El goleador, que en un principio fue confundido en fotos con Simone Castigliani, oficializa que su agente está en pláticas con la Federación de Honduras. "Ahora mi agente está hablando con la Federación. Rechazaría a Italia por jugar con Honduras porque mi abuela estaría muy orgullosa de mi de representar a su país, tengo sangre hondureña", argumenta Marinacci.





Sobre sus sueños, a sus 17 años, es claro, sabe que viene comenzando, pero se traza metas a corto plazo. "Me gustaría debutar con los grandes y convertirme en un jugador importante, tanto con la Lazio y la selección".



"Mis padres son italianos, la que es hondureña es mi abuela materna, en Honduras tengo muchos tíos, primos y demás familia, espero ir pronto por allá", expresa, y concluye diciendo. "La federación quiere que sea parte del equipo, mi agente está llevando todo para la convocatoria en un futuro".