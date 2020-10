Hondureño de las reservas de la Lazio ya está en contacto con la Federación de Honduras

Follow @GustavoRocaGOL

La Federación de Fútbol de Honduras no se queda cruzada de brazos al saber de nuevos prospectos de sangre hondureña que destacan fuera de las fronteras de nuestro país. Los encargados de ello hacen las gestiones y se trabaja en recopilar información de los futbolistas.

Es el caso de Valerio Marinacci, un joven delantero nacido en Italia pero con ascendencia hondureña (su abuela paterna es hondureña) que juega con el equipo primavera de la Lazio del fútbol italiano.

El tema de este jugador es bastante interesante, pues, a pesar de que ya ha formado parte de algunas selecciones italianas en categoría Sub-16, le ha manifestado a la Fenafuth su intención de jugar con Honduras.

El futbolista de 17 años de la Lazio de Italia ya está en el radar de la Federación de Fútbol de Honduras y así lo ha confirmado Daniel Uberti, coordinador de selecciones hondureñas a Diario DIEZ.

Valerio Marinacci podría estar muy pronto en Honduras para integrar la Sub 20.

"Ya tuve un chat con él, me dirigió con su representante y hablé con él, y va a trasladarle a la Lazio la inquietud nuestra para después formalizar la solicitud de acercamiento, porque en estos casos se le hace al club la solicitud, es un caso diferente al de los demás muchachos porque en este caso nosotros supimos de la intención de él de participar por Honduras, supimos del lugar donde él se está desempeñando y nosotros tratamos de ubicarlo para ver cómo podíamos avanzar en el tema", explicó Uberti.

Valerio Marinacci nació en Roma, Italia, un 5 de abril de 2003 y de hecho se estrenó como goleador con la categoría Sub-16 de la azzurri pero ahora los planes de él son integrar la selección hondureña.



"Nosotros lo que valoramos, primero, la intención de alguien que expresa su deseo de jugar por Honduras cuando en realidad él no conoce el país porque él nació en Italia. Segundo, que las personas que más o menos estamos informados de estas situaciones sabemos que el nivel que se maneja en la categoría primavera es un nivel importante de competencia, porque es en Italia, y también porque muchos jugadores en diferentes partes del mundo que destacan en mundiales juveniles o en competencias internacionales son reclutados por esos equipos".

Añade. "Entonces, el hecho de que él esté participando en un equipo de tal envergadura nos abre la expectativa para poder investigar un poco más, el roce competitivo de todos los fines de semana también es importante porque no solo en la Lazio se prepara, todos los equipos a esas edades tienen programas importantes de desarrollo y torneos competitivos lo cual a nosotros nos puede potenciar el rendimiento del equipo y además, se maneja en un puesto donde siempre son necesarios los delanteros", seguía diciendo.





El uruguayo Daniel Uberti, quien funge como coordinador de selecciones de la Fenafuth aseguró además que quieren que el jugador se presente a los próximos amistosos que Honduras tendrá ante Nicaragua para que lo puedan evaluar, aunque reconoce que al nivel en el que juega es muy alto.

"Yo me comuniqué directamente con Valerio Marinacci, inmediatamente me contestó y me pasó el contacto de su representante, ese mismo día lo llamé a él también, quedamos que me iba a conseguir el contacto del club, me iba a hacer la gestión con el club", añadió Uberti de este jugador que se dio a conocer a través de un artículo publicado por Legión Catracha, portal especializado en jugadores hondureños en el extranjero.



"La idea es invitarlo a que venga, si es posible para estos partidos con Nicaragua, hay que ver si la actividad de él en el club le permite venir al país y aprovechar esos dos juegos para verlo en estos fogueos", concluyó diciendo Daniel Uberti, quien aseguró que no solamente le están siguiendo la pista al delantero de la Lazio, sino que a otros jóvenes valores hondureños que juegan en Estados Unidos y Europa.