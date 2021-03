Denil Maldonado tras empate ante El Salvador: "Lastimosamente a veces no se nos quieren dar las cosas"

Follow @GustavoRocaGOL

Denil Maldonado, capitán de la Sub-23 de Honduras, se notó molesto por la igualdad (1-1) ante El Salvador, resultado que privó a la escuadra nacional de celebrar con anticipación una hipotética clasificación a la siguiente ronda. Ahora tocará jugarse el boleto ante Canadá.

"Un poco molesto por el resultado, sabíamos que lo teníamos en las manos pero lo dejamos ir. Manejamos el partido, tuvimos un infortunio en una pelota pero ahora toca dejarlo todo contra Canadá, estamos conscientes que este barco hay que sacarlo a flote, ahora a recuperarnos y a seguir pensando en el objetivo que es la siguiente ronda", comenzó diciendo en conferencia de prensa.



El defensor central fue claro y dice que lo jugado anoche es algo para hablarlo con sus compañeros. "Cuando salís de un partido así, estás caliente, nos vamos a reunir para platicar sobre eso, a la vuelta de la esquina tenemos otra revancha, esto es de prepararse bien y aprovechar lo que uno tiene, a veces los goles caen por error y es fortuna del rival, hay que darle vuelta a la página y seguir pensando en el objetivo".





Denil Maldonado remarca que esta selección tiene mucho talento, pero que en ocasiones los resultados que desean no salen a flote. "Lastimosamente a veces no se nos quieren dar las cosas, nosotros tenemos calidad y el fútbol que nos caracteriza pero a veces se deja de hacer, el ojbetivo sigue marcado, hay que trabajar bien y estar pensando en Canadá para poder clasificar a la siguiente ronda".



"Vamos paso a paso, ahorita no estábamos pensando en Canadá, sino que en El Salvador, mañana (hoy) vamos a pensar en ellos y los vamos a analizar, sabemos que no será fácil, Dios primero saquemos esto adelante y podamos clasificar", anunció el capitán.





Finalmente dice que: "Lo que puedo decir es que todos los partidos no son fáciles, cada quien tiene su punto de vista, ninguna selección es débil, Canadá tiene todo para clasificar y por eso será un partido aguerrido, tenemos que hacer lo que sabemos hacer y sacar un resultado positivio y Dios primero clasificar a la siguiente ronda".