Yeison Mejía: "Si no fui al Preolímpico, tal vez se me pueda dar la oportunidad de ir a Tokio"

El extremo del Real España, Yeison Mejía, felicitó a sus compañeros de la Sub-23 por clasificar a los Juego Olímpicos y aunque no fue parte del grupo en Guadalajara, no pierde la ilusión de poder estar en Tokio.

Mejía quedó fuera de la lista de 20 jugadores que viajaron a México, pero estuvo entre los jugadores de reserva por su ocurría algún inconveniente con un seleccionado.

"Me consideraron entre los tres jugadores que quedaban en lista de reservas. No se trató de bajo rendimiento (por el que quedó fuera). Eligieron a los 20, pero la opción siempre estuvo allí. Yo estoy haciendo las cosas bien, quizá me afectó un pero, pero esto no es de bajar los brazos, estoy en una buena institución y si no fui al Preolímpico, tal vez se me pueda dar la oportunidad de ir a los Olímpicos. La idea es dar el máximo, no bajar los brazos aquí en mi equipo, que es así como voy a llegar a la Selección", dijo en conferencia de prensa.

Mejía siguió de cerca los encuentros de la Sub-23 y celebró la clasificación sintiéndose parte del grupo.

Felicitaciones para ellos, lo hicieron bien. Algunos no creían en ellos, pero se realizaron buenos microciclos y allí está el resultado. Llegaron preparados, siempre estaba pendiente de los partidos y apoyando. Sentía que estaba allí y ahora a seguir trabajando aquí, por si se me da la oportunidad de estar en los Juego Olímpicos. Queda dar lo máximo aquí", agregó.

Sobre el encuentro con Vida

Real España alista la artillería para enfrentar el sábado al Vida en La Ceiba en un duelo de poder a poder por el primer lugar del Grupo del Norte. Yeison dice que el objetivo es seguir líderes.

"A falta de tres días para el partido estamos preparados y con las ganas de salir a la cancha. Primeramente Dios se nos den las cosa en La Ceiba, el grupo está convencido, vamos a salir a buscar los tres puntos", dijo.

"Hemos venido trabajando bien, la idea es sumar de a auno o de a tres para siempre estar en la cima de la tabla. Tenemos una bonita final el sábado ante Vida y vamos a ir a jugarla con todo para tratar de sacar los tres puntos allá. Todos los equipos cada vez que juegan con Real España van a morir, a querer ganarle. Pero hay jugadores aquí para sacar los puntos", cerró.