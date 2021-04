¡Generación perdida! Daniel Uberti revela que la Sub-20 de Honduras queda obsoleta y cómo la suplantarán

El Torneo Invitacional Sub-18 organizado por la Fenafuth inició el sábado con vibrantes duelos disputados en San Pedro Sula y Tegucigalpa de forma simultánea, en los cuales se planea pulir a quiénes serán los futuros elementos de la próxima selección Sub-20.



Es la primera vez que se disputa un torneo juvenil avalado por la federación desde el inicio de la pandemia, y es que en todo este tiempo los cipotes hondureños no habían gozado de actividad, ni siquiera en las reservas, por lo que la realización de este nuevo proyecto marca una nueva era en el fútbol nacional.



Daniel Uberti, director de selecciones menores de Honduras, atendió a DIEZ en la celebración del arranque de la competencia en el Patria Marathón, donde explicó el motivo de la organización del evento, lo que se viene para las escuadras juveniles azotadas por el parón y cómo suplantarán la perdida de una generación completa tras la no continuación al proceso Sub-20.





¿Cómo nace la idea del Torneo Sub-18?



La idea fue una propuesta de la dirección de selecciones menores al comité ejecutivo para reactivar la actividad juvenil y darle una competencia formal a los jugadores contemplados para el proceso de selecciones que tenemos. Tratamos de que los jugadores completen semanas de entrenamiento yendo al piloto, entrenando con su equipo y cerrando con un partido oficial.



¿Cuál es el motivo del surgimiento del campeonato?



Ver y hacer competir jugadores 2003 y 2004, otros de 2001 y 2002 que ya estaban en reservas especiales. También darles seguimientos a las reservas y a los jugadores que formarán el proceso Sub-18.



Es una forma de ver algunos elementos que no los hemos tenido en el radar y hacer entrar en acción a los que ya estaban. La competencia siempre nos da opciones de evaluar futbolistas y jugar de otra forma a la hora de disputar el torneo UNCAF, pues es difícil jugar un campeonato con solo entrenamientos y no competencia.



Nosotros lo que pretendemos es que este tipo de formato que tenemos en el torneo, por zonas, sean para las próximos Sub-17, nacidos en 2006 y 2017, y así impulsarlos para el proceso del próximo mundial y volver el formato de Liga Nacional para los Sub-18.





¿Ya tienen establecido reanudar la actividad?



Por supuesto estamos planeando reactivarla, es una asignatura pendiente. Haremos empezar los torneos a partir de agosto con las reservas y se jugarán como los formatos habituales. Esperemos que este torneo también se haga para las siguientes categorías para que cubran la parte de Sub-15.



¿Qué rol ha cumplido el profesor Fabián Coito con el proyecto?



Fabián ha sido uno de los propulsores de esta actividad, su opinión ha sido muy importante para apoyar la iniciativa del torneo y conversar con el comité ejecutivo de la importancia de reanudar las actividades. Somos participes de en la idea que los clubes deben tener todas sus categorías funcionando tal como lo hacen en su primer equipo con los mismos tiempos de trabajo porque todo el mundo que prepara selecciones menores las hace en término de la misma competencia.



Nosotros apoyamos que los equipos deban poner a jugar a jóvenes de cierta edad, pero lo fundamental es que compitan a un alto nivel, muy serio, y que abarque todo el año y no partidos específicos.

El torneo de reservas reanudará en el mes de agosto por primera vez desde el parón en marzo de 2020. Cuando cumplen con los 540 minutos por torneo, no necesariamente lo hacen seguido si no que eventual, ellos eligen cuando sí y cuando no, por lo que no se logra la regularidad que queremos. Esto funciona en la medida en que los jugadores contemplados no se les trata como un juvenil, si no, que los minutos que juegan sean por mérito propio a base de buen rendimiento.



Sin embargo, estas ya son decisiones y políticas de club, unos tienen claro el asunto de cómo funciona esto y a otros le cuesta más. No puedo ir yo a la casa del vecino y decirle lo que tiene que hacer. Se les pone opciones y ejemplos de todo tipo y cada quien hace las decisiones de acuerdo a su opinión.



¿Qué pasará con los procesos Sub-17 y Sub-20 que fueron suspendidos tras la pandemia?



Los procesos están funcionando, solo han cambiado las edades. El recorte de Reinaldo Tilguath en la Sub-20 fue porque la FIFA suspendió todo, esta categoría quedó obsoleta, no habrá por ahora, es por eso que solo hemos retomado el activo, ósea el Sub-18 que iniciará el proceso para que sea la siguiente Sub-20.



Del otro lado el proceso Luis Alvarado está a activa y es al cual le estamos dando continuidad de acorde a lo previamente establecido. No estamos pensando en contratar a alguien, solo seguir con el proceso.





¿Qué tanto afectó el parón al fútbol en Honduras?



Este hizo estragos por todos lados: planificaciones, procesos y lo más importante generaciones de jugadores nacidos en el 2001 y 2002 que quedaron sin poder jugar premundiales y demás por la situación. Es lamentable, el esfuerzo que ellos hicieron antes para estar donde están no fue recompensado como lo merecían.



¿Qué necesita el jugador para ser seleccionado en este nuevo proceso?



En primera instancia estos elementos son encontrados de acorde a las recomendaciones de cada club y a las visorias que hacemos en todo el país. Nosotros estaremos evaluando el torneo Sub-18 por ciudad cada semana, la próxima semana en Tegucigalpa y la que sigue en San Pedro Sula, y así sucesivamente viendo todo en la medida para ver cómo se está competiendo. Sin duda alguna, somos los más contentos el fútbol haya regresado y esperamos que sea permanente,