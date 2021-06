¿A qué futbolista dejarías fuera como refuerzo de Honduras para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021?  

Miguel Falero, entrenador de la Sub-23, ya tiene cuatro nombres para elegir tres refuerzos mayores de 24 años que pueden ir con Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En caso de utilizar las tres plazas disponibles, uno de ellos quedará fuera, aunque el DT puede reservarse el derecho a escoger, uno dos o tres elementos.



Los jugadores elegibles son Jorge Benguché (Olimpia, Honduras), Bryan Moya (01 Agosto, Angola), Jonathan Rubio (Chaves, Portugal) y Andy Najar (DC United, MLS).

La delegación de Honduras contará con 18 futbolistas para los Juegos Olímpicos, quienes se trasladarán a Japón el próximo 7 de julio.



La escuadra bicolor será parte del grupo B de la competición y tendrá con rivales a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania.



FECHAS Y HORAS CONFIRMADAS PARA TOKIO 2021

-Rumania: 22 de julio, 5:00 AM

- Nueva Zelanda: 25 de julio, 2:00 AM

- Corea del Sur: 28 de julio, 2:30 AM



Uno de los tres refuerzos, Jorge Benguché, Bryan Moya, Jonathan Rubio y Andy Najar, quedará fuera de la lista, por lo que te consultamos: