Empate amargo: Honduras mostró pobre imagen ante El Salvador y sacó un sufrido punto

La Selección de Honduras más que sacar un negocio frente a El Salvador tras igualar sin goles, es un empate amargo porque era un juego que se debía sumar de a tres ya que estaba accesible, pero tras los inventos en la alineación de Fabián Coito, ya se esperaba.

El camino al Mundial apenas comienza, pero pensar en el tercer juego antes de disputar el segundo, le puede pasar una alta factura al cuadro nacional que de no sumar de a tres frente a Estados Unidos el miércoles, podría caer a la cola de la octagonal.

El cuadro nacional hizo nueve cambios en relación al 11 que paró en Canadá. Se cuidaron a los futbolistas y no se remató el encuentro, cosa que no hizo El Salvador que repitió alineación pero este equipo que manó Coito no tuvo pegada. Apenas dos remates al marco que llevaron peligro y dejó muchas dudas y así es muy peligroso.

José García y Kervin Arriaga buscan rematar en un tiro de esquina donde Bryan Moya estuvo a punto de marcar. Fotos Yoseph Amaya | Enviado

Una acción de Bryan Moya quien ingresó de cambio fue la más peligrosa del partido cuando se jugaba el último minuto. El volante del Primero de Agosto de Angola conectó un cabezazo que dejó como héroe al portero Mario González quien se lució para sacar la portería en cero y dejó a los salvadoreños en un mar de dudas.

CHOCO NO PUDO MARCAR DIFERENCIA

El técnico uruguayo de Honduras mando una alineación que se pensó que con Romell Quioto podría sacar el partido, en el papel parecía que sí, pero el Romántico no tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo. Apenas tuvo una que la voló. Lo acompañó Choco Lozano por derecha que nuevamente deambuló en el Cuscatlán.

El delantero del Cádiz apenas apareció en un centro que le envió Crisanto por la derecha y la pelota le rebotó en el complemento. Ya sin Quioto en el campo pasó a jugar de nueve, pero los salvadoreños cerraron muy bien los espacios y lo dejaron aislados en gran parte del partido. De esta forma Honduras no puede dar ventajas.

El delantero Edwin Solani Solano le reclama una falta penal al árbitro Walter López cuando cayó dentro del área Kervin Arriaga. Fotos Yoseph Amaya

Los salvadoreños tampoco fueron un equipo que puso en peligro a la portería hondureña; “Buba” López apenas tuvo dos intervenciones. En una sacó la pelota al tiro de esquina que el árbitro no pitó en el primer tiempo y otra donde tapó un remate de Henríquez iniciando el complemento. Luego en el complemento el delantero Walmer Martínez sacó un remate cruzado que apenas inquietó a la defensa catracha.

Tácticamente en defensa el partido fue bueno, Leverón y José García cumplieron, pero del mediocampo para adelante no se generó, le faltó pegada. Extrañó ese pasador que metiera pases entrelíneas como Alex López, aunque puso a Boniek García pero no estuvo a la altura ya que los volante de El Salvador le quitaron la pelota.

El equipo hondureño ahora tiene que volver a casa con dos puntos de visitantes que fueron celebrados por el cuerpo técnico, pero la afición está con sabor agridulce porque la conquista pudo ser mayor. Ahora se tendrá que sumar de a tres ante Estados Unidos el miércoles o estos dos empates se pueden convertir en pesadilla. Nada está dicho, hay tiempo para poder sumar y sacarle ventaja a una fecha FIFA bastante apretada para todos los equipos de Concacaf, salvo los mexicanos que llevan marcha perfecta.

FICHA DEL JUEGO

El Salvador (1): Mario González, Darwin Cerén, Ronald Gómez, Eriq Zavaleta, Alex Roldán, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, Alexander Larín, Jairo Henríquez, Bryan Tamacas y Joaquín Rivas. DT Hugo Pérez

Honduras (1): Luis “Buba” López, Danilo Acosta, Johnny Leverón, José García,Félix Crisanto, Bryan Acosta, Boniek García, Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas, Choco Lozano y Romell Quioto. DT Fabián Coito

CAMBIOS

EL SALVADOR

Entra Walmer Martínez y salió Joaquín Rivas Min.57

Entra Joshua Pérez y salió Darwin Cerén Min.57

Entra Roberto Domínguez y salió Eriq Zavaleta Min.62

Entra: Enrico Dueñas sale Marvin Monterrosa Min.78

Entra: Amando Moreno y salió Jairo Henríquez Min.78

HONDURAS

Entró: Edwin Rodríguez y salió Romell Quioto Min.46

Entró: Bryan Moya y salió Rigoberto Rivas Min.63

Entró: Edwin Solani y salió Jonathan Rubio Min.69

Entró: Kervin Arriaga y salió Boniek García Min.69

Entró: Carlos Pineda y salió Edwin Rodríguez Min.90+1

TARJETAS

Amarillas

Honduras: José García

El Salvador: Eriq Zavaleta, Enrico Dueñas, Roberto Domínguez

Rojas: No hubo

Goles: No hubo