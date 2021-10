Alberth Elis a DIEZ: "El grupo está con el profe y el miércoles ante Jamaica vamos a muerte"

Honduras sucumbió ante México en el estadio Azteca. El elenco nacional no pudo y terminó cayendo abatida 3-0 en el coloso de Santa Úrsula en otra presentación deplorable del equipo dirigido por el uruguayo Fabián Coito, que está siendo duramente cuestionado.

Honduras marcha séptimo de la clasificación en la Octagonal Final de Concacaf con tres paupérrimos puntos cosechados en los empates ante Canadá, El Salvador y Costa Rica. La "H" nada más supera a Jamaica, que ostenta dos unidades.

Ante todo el tenso ambiente que se ha generado por el mal paso de la Selección de Honduras, DIEZ se contactó con Alberth Elis, uno de los referentes del combinado nacional y el jugador ratificó su compromiso y el de sus compañeros con Fabián Coito.

Asimismo, Elis explicó por qué no inició como titular en un juego de alto voltaje contra el Tri. Despejó las dudas y afirmó que no se trata del mentado acuerdo que hay entre el Burdeos y la Federación de Fútbol para que el jugador no jugara el partido.

"No haber comenzado el partido no fue desicion técnica, vengo de dos lesiones que me han tenido tres meses fuera de las canchas y no estaba en condiciones de jugar tres juegos de titular", explicó el delantero de 25 años.

Luego es enfático en el próximo compromsio de Honduras ante Jamaica y aduce que van con todo. "El miércoles vamos a muerte, es todo o nada, y vamos a morirnos en la cancha, estamos juntos respaldando al profe. Ganando el partido del miércoles estamos en la pelea por nuestro sueño que es estar en el mundial de Qatar".



A la 'Panterita' no se olvida mandarle un mensaje a los aficionados hondureños, que son los que más sufren con la cara que la "H" está mostrando en esta eliminatoria mundialista que los deja al borde del abismo.

"Estamos muy agradecidos con la afición por el apoyo que nos han dado en casa y fuera de ella, no hemos podido regresar ese apoyo con un triunfo pero el miércoles, lo entregaremos todo buscaremos ese gane", expresó.

Finalmente, Alberth Elis reafirmó una frase clara para calmar las turbias aguas que rodean el entorno de la Selección de Honduras. "El grupo está con el profe y el miércoles ante Jamaica vamos a muerte".