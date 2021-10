México golea a una pobre Honduras y Fabián Coito nos tiene al borde de una eliminación prematura

Follow @GustavoRocaGOL

Decepción tras decepción, así han sido, con excepción del partido ante Canadá, los juegos de la Selección de Honduras al mando de Fabián Coito en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Al uruguayo no le sale nada al mando de la escuadra nacional.

Ya dos humillaciones ante Estados Unidos y México, y encima, no sumamos en casa. El equipo hondureño va directo al precipicio porque a Coito se le trabó el timón y no haya cómo enderezarlo. Tan pronto se le acabaron los argumentos futbolísticos.

Honduras hoy dio vergüenza en el Azteca, a pesar que comenzó el cotejo animado, pero una vez tomó la pelota México, no encontró más la paz. Los aztecas nos humillaron, no obstante, nos perdonaron también de una paliza de escándalo en eliminatorias. ¡Gracias!

Honduras salió humillada del estadio Azteca con una goleada.

El entrenador sudamericano entró a la cancha del coloso de Santa Úrsula a defenderse, claramente ingresó con su 11 titular a buscar un empate. Mandó una línea mal utilizada de cinco defensores y los tres mediocampistas eran de corte defensivo. Ángel Tejeda y Bryan Moya se las tuvieron que ingeniar para buscar hacer peligro.

El juego comenzó a complicársele a los charros, sin poner en riesgo el desarrollo del mismo. Tejeda y Moya se armaban de valor y quisieron intentarlo en los primeros 10 minutos, que fue donde mejor se vio Honduras. Luego llegaron las desconcentraciones en zona baja y entregamos el partido.

El Tri quiso liquidarlo en las primeras de cambio cuando miró que el rival se le envalentonó. Al 9' Hirving Lozano, que fue el mejor del partido, erró la primera ocasión clarita tras no darle buena dirección al esférico de cabeza y mandarla a la última línea. Era un aviso.



México tocaba puerta ante el letargo del equipo catracho y consiguieron el primer gol al 18' mediante Sebastián Córdova. El delantero recibió un balón que le fue robado en las narices a un parsimonioso Kevin Álvarez y tras varios remates, él finalmente incrustó el balón en la portería de Buba López.

Danny Acosta no termina de convencer an la Selección de Honduras. No tuvo un buen partido.



Y al 20' otra vez arreció el cuadro local mediante un disparo al poste del 'Chucky' Lozano, que fue un dolor de cabeza para los defensores hondureños. Marcelo Pereira tendrá pesadillas con él.



Honduras, dentro de todo el baile que se estaba comiendo, quería pararse. Kevin Álvarez tomó la posesión del balón y la mandó al ataque, pero su pase fue con mucha fuerza y se le esfumó la oportunidad a Bryan Moya.



Los costados de Danny Acosta y del mismo Kevin Álvarez eran totalmente destruidos con avances peligrosos de México por las bandas. La línea de cinco fue burlada por completo y se desbarataba con el buen futbol que practicó el Tri.



En el primer tiempo el guardameta hondureño Luis López fue figura, y no digamos en el segundo. Le negó el gol a Raúl Jiménez, pero no a Rogelio Funes Mori y con Hirving Lozano, lo estuvo esperando.

Maynor Figueroa se fue expulsado luego de cometerle falta a Raúl Jiménez.

En el segundo tiempo, 'Memo' Ochoa un espectador más...



En el comienzo de la etapa de complemento, Fabián Coito se vio obligado en utilizar a Alberth Elis, quien no iba a jugar por un acuerdo que hay entre el Burdeos y la Fenafuth de cuidar al jugador por su reciente recuperación de la lesión. Lo metió al inicio del segundo tiempo junto a Alex López, pero deambularon por el campo.



El 'Tata' Martino también oxigenó el equipo mexicano con el ingreso de hombres ofensivos como Alexis Vega, Orbelín Pineda y el goleador argentino Funes Mori, que vacunó nuevamente a la "H" con en la pasada Copa Oro.



El partido del 'Buba' López era aparte; tuvo mucho trabajo, mientras en el otro lado estaba Guillermo 'Memo' Ochoa siendo un aficionado más en el estadio. El meta hondureño se lucía en el Azteca sacando una y otra acción de gol de los mexicanos.



Al 49' Honduras comenzó a jugar con 10 jugadores después de la expulsión del capitán Maynor Figueroa por una artera falta contra el atacante Raúl Jiménez, quien se escapaba solo con el balón en poder. Expulsión sin objeción y se perderá el juego frente a Jamaica.

Rogelio Funes Mori le volvió a anotar a Honduras y al 'Buba' López.



Sin embargo, el buen andar del cancerbero del Real España no iba a ser suficiente porque aunque con una mano tapaba una clara a Hirving Lozano al 72' al 76' apareció Rogelio Funes Mori para encontrarse botando una pelota en el área y ante la permisiva marca de Marcelo Pereira, definió el 2-0.



Y para rematar la contienda, el mismo Hirving Lozano, que desde el primer minuto buscó su gol, al final lo encontró. El delantero del Napoli se las ingenió para sacar un precioso remate colocado y éste sí fue imposible para Luis Aurelio López. Golazo y así se bajaba el telón en el Azteca con una paliza 3-0 de México sobre Honduras, que está cerca de una eliminación prematura al mando del inexperto Fabián Coito.

FICHA TÉCNICA DEL MÉXICO vs HONDURAS



10 de octubre del 2021. Juego por la quinta fecha de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



(3) MÉXICO - Guillermo Ochoa, Edson Álvarez (Luis Romo, 77'), Luis Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno; Francisco Córdova (Orbelín Pineda, 65'), Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jesús Corona (Alexis Vega, 65'); Hirving Lozano (Uriel Antuna, 90') y Raúl Jiménez (Rogelio Funes Mori, 65').



Suplentes:



DT: Gerardo Martino (MEX)



Goles: Sebastián Córdova 18', Rogelio Funes Mori 76', Hirving Lozano 86'.



Tarjetas amarillas: César Montes 12'.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) HONDURAS - Luis López; Danny Acosta (Alex López, 46'), Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Kevin Álvarez; Bryan Acosta (Edwin Rodríguez, 71'), Kervin Arriaga, Carlos Pineda (Andy Najar, 75'); Bryan Moya (Alberth Elix, 46') y Ángel Tejeda (Eddie Hernández, 71').

Suplentes:



DT: Fabián Coito (URU)



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Marcelo Pereira 21', Danny Acosta 45'.



Tarjetas rojas: Maynor Figueroa 49'.



**



Estadio: Azteca, Ciudad de México



Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)



Asistencia: 44 mil aficionados