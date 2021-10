Bryan Róchez y Rubilio Castillo están en lista de legionarios convocados por el "Bolillo" Gómez

El gerente de la Selección de Honduras, Gerardo Ramos, brindó detalles de la planificación de la "H" para la doble fecha eliminatoria de noviembre ante Panamá y Costa Rica. Además, confirmó que los legionarios Bryan Róchez y Rubilio Castillo fueron bloqueados para estos encuentros.

Ramos dijo que trabajan para el técnico Hernán "Bolillo" Gómez arribe el miércoles al país para que pueda observar los partidos de la jornada 16. También estudian la posibilidad de realizar un microciclo previo a la concentración del 7 de noviembre para los juegos eliminatorios.

"Viendo, si se hace un microciclo sería un par de días. Un lunes y martes, antes de la semana de la concentración que es el 7 de noviembre. Estamos viendo eso, el técnico está evaluando todo desde Colombia. Esperando afinar detalles para dejar clara la programación para la fecha de noviembre", dijo al programa Gol a Gol.

Al directivo le consultaron si la Federación o el cuerpo técnico ya sugirió a Liga Nacional un parón para que la Selección Nacional pueda trabajar.

"Todavía no es algo que maneje el cuerpo técnico o nosotros en la parte administrativa. Si se da, bienvenido sea, sé lo apretado que está el calendario de Liga porque hemos tenido participación reservando fechas para microciclos y fechas FIFA, pero tenemos equipos hondureños en Concacaf y eso complica. Si hay el espacio y si pueden, porque recuerden que todo esto es dinero, ahorita los equipos están bien y tampoco la federación, competir en eliminatorias es extremadamente caro y estamos justitos con el presupuesto, no podríamos hacer un arreglo de decir, paren una semana y les vamos a dar tanto de dinero porque no se puede", dijo.

Y agregó: "El tema aquí son los tiempos y el dinero, cda quien ve sus interés. Los equipos quieren terminar lo más rápido posible para ahorrarse en planillas, lo que ya sabemos, pero vamos a ver qué pasa entre lunes y martes con la planificación más clara del profe. Hay poco tiempo y no se puede trabajar con jugadores que están afuera, hablaríamos de un microciclo solo con locales, veríamos que por lo menos se puedan ejecutar unos tres entrenos entre lunes y martes ya que ahorita a mitad de semana hay partidos de liga. Creo que sí podríamos hacer una concentración el domingo por la noche, trabajar lunes a doble horario, martes por la mañana y devolverlos a los equipos por la tarde".

No ve problema en contar con Maynor, Boniek y Bryan Acosta con anticipación

Los jugadores Maynor Figueroa, Boniek García del Houston Dynamo y Bryan Acosta del FC Dallas quedarán sin actividad porque sus clubes no avanzaron a play offs. Ramos no ve ningún problema en contar con ellos antes del 7 de noviembre.

"Lo hemos evaluado, obviamente con arreglo previo con los equipos, porque una cosa es que termine el campeonato, pero ellos mantiene planificación, se quedan haciendo trabajos médicos, físicos específicos, tenemos que tener la autorización de ellos. Esas son cosas normales, tenemos buena relación con los equipos y eso no afectaría. Todo parte de las instrucciones del técnico, pero existe la posibilidad, no veo ningún problema".

Bryan Róchez y Rubilio Castillo bloqueados

La Federación ya giró la lista de jugadores hondureños que militan en el extranjero para ser bloqueados y en la nómina están Bryan Róchez del Nacional de Portugal y Rubilio Castillo del Royal Pari de Bolivia.

"Ya fueron convocados, en la lista anterior estuvo Rubilio, pero razones del técnico no lo trajo. En el caso de Róchez, me dio pena con el muchacho, siempre lo convocábamos y no venía, a veces por problema físicos que hablaba con el técnico. De eso no tengo queja, él (Coito) conversaba mucho con ellos de frente, se comunicaba bastante con ellos y una vez le dije que si no lo iba a necesitar, no lo estuviéramos llamando. Pero el viernes se mandó la convocatoria y ellos están incluidos. Tal vez haya algunos muy jóvenes que juegan en el extranjero que no estarán por el momento. Pero los recurrentes si se incluyeron".

La decisión de no contar con Carlos Tábora:

"Esa fue una decisión del presidente (Jorge Salomón), seguro habían hablado algo y al final no se dio. No puedo dar algo claro porque lo manejó el presidente".

Sobre el asistente hondureño del "Bolillo" Gómez:

"Hay varias opciones, estoy enterado, pero no influyo. Solo cuando me dicen que está contratado, por eso evito meterme. No sé el nombre, el que se escoja va a ser el idóneo, aunque se den opiniones distintas, tocará trabajar. Aquí hablamos de asistente, pero el profesor Gómez ya tiene su cuerpo técnico, lo que necesita es un asesor que maneje el fútbol hondureño y local".