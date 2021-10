Fabián Coito rompe el silencio y habla de su paso por Honduras: "Nos afectó el Covid y las lesiones"

Desde su casa en Montevideo, Uruguay el técnico Fabián Coito rompió el silencio y habló de su paso por la Selección de Honduras. El charrúa fue destituido tras la derrota 2-0 ante Jamaica que dejó a la "H" complicada en su camino a Qatar 2022.

"Fue un honor haber sido considerado para dirigir una selección nacional, me voy tranquilo por el trabajo realizado, el tema de la pandemia afectó mucho el proceso de trabajo, tuvimos prácticamente un año en donde no tuvimos partidos", inició contando en entrevista al programa Al Pie del Deporte y al portal Everardo Herrera de Costa Rica.

Y agregó: "Luego hicimos una buena labor en la Final Four, la Copa Oro la empezamos bien pero no la pudimos concluir como nos hubiera gustado, nos afectó el tema del Covid y de las lesiones, todo eso repercutió en el inicio de la eliminatoria, al final los dirigentes tomaron una decisión y uno como entrenador debe aceptarla. Estoy muy agradecido con la oportunidad recibida".

Habló de lo ocurrido e el octagonal de Concacaf

Honduras en el arranque de la eliminatoria empató con Canadá en un juego que llenó de ilusión. Luego empató con El Salvador de visita y cayó en casa ante Estados Unidos en un duelo que cambió todo.

"La eliminatoria la comenzamos con ausencias importantes, muchos factores hacen el rendimiento del equipo y el más importante es el nivel de los futbolistas, que le dan el nivel al equipo, eso es indiscutible. Alberth Elis, Romell Quioto, Anthony Lozano, Denil Maldonado y algún jugador que estaba recuperándose de una lesión en la primer ventana. Alex López solo jugó un tiempo con Canadá y luego ya no lo pudimos tener. Empatamos con los canadienses, un resultado bueno, jugamos con El Salvador que un mes antes decían que era un rival durísimo y resulta que cuando empatamos era un partido que debíamos haber ganado. Frente a esa crítica o ese análisis de un número de futbolistas, primero hablan de paridad a nivel de equipos y luego después del juego con Canadá, luego de quedarnos descansando, comenzamos el viaje a El Salvador. Los futbolistas que compitieron se comenzaron a recuperar el día previo al partido, no estaban en las mejores condiciones par enfrentar a un partido de exigencias como El Salvador. Por eso optamos por hacer algunos cambios donde los que jugaron, que estaban en un nivel parecido, empatamos en un partido que también pudimos ganar".

"Contra Estados Unidos el equipo hizo un gran primer tiempo y 10 ó 15 del segundo en nivel que daba sensación que podíamos ganarlo y nos caímos faltando 20 minutos producto de una serie de cosas, de toma de decisiones, de fatiga, de potencial del rival, de los nervios de pasar a ganar de nuevo el partido. Perder con Estados Unidos no es un grave problema, sino la sensación que dejó en los últimos minutos donde nos caímos y aprovecharon para sacarnos ventaja".

"La segunda ventana FIFA hicimos un correcto partido con Costa Rica que pudimos ganarlo, tomaron precauciones. Una situación la cumplimos bien y la otra que era convertir nos faltó eficacia, puntería. La actuación de la defensa tica hizo también que no pudiéramos ganar. Luego fuimos a México, que es superior, nos ganó bien, no hay que decir, nos quedamos con 10 en el segundo tiempo. Repito, con jugadores de ataque que no pudieron participar".

Sobre la amarga derrota ante los caribeños que marcó su salida de la Selección de Honduras.

"El resultado definitivo fue Jamaica, el resultado fue adverso donde hubo situaciones que volcaron el resultado a favor del rival. Comenzamos bien, pero el nerviosismo, situación y entorno, hizo que el equipo cayera en nerviosismo que nos quitó precisión, claridad al momento de tomar decisiones y el rival aprovechó para ganarnos bien. Hasta allí llegó la historia nuestra, condicionada por un montón de factores".

¿Sintió presión de la prensa hondureña? Le consultaron. "No hablo de la prensa", sentenció.

Considera que Honduras se verá fortalecida en esta etapa de la eliminatoria

Coito dejó a la Bicolor en el último lugar del octagonal de Concacaf con tres puntos. Pese a ello, considera que las posibilidades siguen intactas.

"Si bien es cierto Honduras está en la última posición puede ir creciendo porque los futbolistas de más nivel están adquiriendo el rendimiento esperado, algunos se han recuperado de sus lesiones y han tenido más actividad en sus clubes, algo que no se pudo dar en setiembre y octubre producto de los momentos deportivos que ellos atravesaron, el fútbol es así, esos imponderables nos jugaron a nosotros en contra, pero son buenos futbolistas y lógicamente que la selección se verá fortalecida, creo que la posibilidad de Honduras todavía está intacta.

México, Estados Unidos y Canadá ocupan los primeros tres puestos que brindan boletos directos. El charrúa ve los cinco equipos estantes parejos para pelear por el cupo al repechaje.

"De los 5 equipos (Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Jamaica) veo las fuerzas muy parejas para pelear ese cuarto lugar y aspirar a un tercer lugar en caso de que alguno de los de arriba no mantengan su nivel que creo puede suceder porque vienen partidos duros".

Sobre Alex López:

"Lo considero una gran persona, un gran compañero, cuando me han preguntado por él lo he recomendado por su calidad. En la eliminatoria no lo tuvimos en el nivel que Alex puede dar por la lesión que sufrió, considero que es un jugador importante para la selección de Honduras, es un futbolista que en el último tercio de cancha es muy peligroso, pero también como entrenador tengo ciertas consideraciones en las que él debe incorporar para transformarse en un jugador de alto nivel y poder llegar a una Liga europea, debe tener una movilidad y un control del balón a espalda de los mediocampistas que exige un movimiento mayor al que posee".

Nivel de Concacaf y el trabajo en ligas menores:

"Hay una estadística de la FIFA que indica que en la Concacaf es el área en donde se corre menos en el mundo. Eso es algo en lo que se debe mejorar. El trabajo de base es absolutamente decisivo y en el caso de Honduras debe mejorarlo, esa intensidad que se necesita se adquiere en las competencias, en Centroamérica se debe enfocar más en el desarrollo del fútbol para poder crecer", cerró.