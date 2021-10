Rambo de León pide al Bolillo la oportunidad de retirarse jugando con la Selección de Honduras

Con 42 años, el exfutbolista Julio César "Rambo" de León, alzó la voz y pidió al técnico Hernán Darío "Bolillo" Gómez, una oportunidad para retirarse del fútbol vistiendo la camiseta de la Selección de Honduras.

"Si me encantaría el día de mañana poderme retirar de la Selección dignamente como todo jugador merece retirarse. Estoy bien físicamente, evolucionando al 100%, ustedes me miran correr, hacer esto y lo otro. Corro como un niño, como mis mis hijos en pocas palabras, alegre y feliz de esta detrás de esa pelota", dijo en entrevista a CBC Deportes luego de disputar un juego con Marathón Veteranos.

Rambo vistió la camisa de la "H" en 84 ocasiones. Disputó las eliminatorias a Corea Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Bajo el mano de Reinaldo Rueda, clasificó a la Copa del Mundo y estuvo en la lista de convocados, pero una lesión lo dejó fuera días antes del estreno ante Chile.

El colombiano Luis Suárez lo citó al inicio de su proceso a Brasil 2014, pero lo terminó dejando fuera de sus planes y Pinto, por su edad no lo tomó en cuenta.

Su último club fue Broncos de Choluteca en 2019. Ahora juega en liga de veteranos en San Pedro Sula con el club Marathón.

"Si me encantaría que el profesor Bolillo (Gómez) me diera esa oportunidad, Suárez me quitó del proceso, Pinto nunca me dio la oportunidad. Pienso que estoy bien, me encantaría retirarme de la Selección y que me despedida fuera oficial, digna y fructuosa porque todavía tengo mucho que enseñarle a un par de chicos como se disfruta, como se le pega al balón y como se ganan partidos", cerró.