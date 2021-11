Amado Guevara tras la derrota ante Panamá: "El profe es culpable y tiene su grado de responsabilidad"

La Selección de Honduras volvió a sufrir una dura derrota en casa al caer 3-2 con Panamá y le dice adiós al sueño mundialista de Qatar 2022.

Amado Guevara, excapitán de la Bicolor no se limitó en su análisis en la pantalla de DIEZ TV, donde no escondió el dolor que le causa este momento que vive la escuadra nacional.

"Me siento triste, desencajado, desconcertado de tanta cosas que pasan por la cabeza, pero hoy se cierra este capítulo y ya pensar en preparar la siguiente generar para lo que será el mundial de 2022, porque hoy ya Qatar se acabó con mucha tristeza".

Viendo un poco más a fondo en lo que fue el desempeño del partido. "El funcionamiento aún cuando íbamos ganando no era bueno, el resultado sí. Uno de los puntos débiles de la selección de Panamá son sus defensas y los goles entran más por errores que por aciertos".

Uno de los aspecto que rescató el "Lobo" Guevara. "Hay individualidades que rescatar como lo de Alfredo (Mejía), lo de Meléndez que se portó a la altura y dejan buenas sensaciones, pero el funcionamiento de la Selección tuvo un mejor orden".

Guevara no anduvo con manos tibios y fue contundente al asegurar que. "Christiansen le gana el mandado al profe Hernán y los cambios de Panamá le resultan y en cambio los de Honduras fue más por la emoción, pero no algo que se debían de hacer. Lo de Alex era muy rápido para sacarlo y era dar más tiempo, tenerle paciencia o buscar una variante, pero no meter el equipo atrás y aún así nos encontramos con el segundo gol".

Sin esperanza alguna de clasificar a Qatar 2022, Amado considera que es momento de comenzar a trabajar. "Honduras debe pensar en lo que viene en darle vuelta a esto, cerrar este capítulo, cumplir dignamente y ya cumplir dignamente, empezar a preparar lo que será la selección para la siguiente eliminatoria".

NO SE RESPETÓ LA CASA A LA H

El excapitán de la selección de Honduras considera que no es posible que jugando de local se puedan darle vuelta a un marcador que lo tienes a tu favor.

"No es posible que estando en casa con un 2-0 en casa nos remonten, eso no puede pasar y hoy nosotros regalábamos la pelota, Panamá no hacía ni el más mínimo esfuerzo por querer recuperarla. Ellos no son una selección intensa, sino que posicionalmente y no existían posiciones largas para darle respira a un desgastado Alberth Elis".

En cierto aspecto cree que el Bolillo pecó en no conocer al jugador nacional. "La falta de conocimiento del jugador hondureño le pesa al profe, hay jugadores que él no los conoce. Yo a Bryan Moya lo conozco y no lo saco, la única manera es que entre la camilla porque ya no da más porque son de esos jugadores que tienen ese extra. El tiempo le pesa al profe".

Y agregó: "El profe es culpable y tiene su grado de responsabilidad desde que él asumió este reto pensando que lo podía sacar, pero el tiempo no le da. Con todo respeto lo digo y la situación está fácil, ¿Cómo en 5 o 10 minutos te le van a dar vuelta a un resultado?. La selección de Estados Unidos le metió el primero y luego cuatro, hoy le mete uno Panamá y le hace tres. Honduras está está como en una pelea de boxeo que si le pegan uno y ya no reacciona".