Bolillo Gómez: "El camerino es un cementerio, es una de las derrotas más grandes que he tenido"

Conferencia de prensa del entrenador de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, tras la dura derrota de la Bicolor ante Panamá por 3-2 en San Pedro Sula por la octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022:

Partido que termina en remontada:

"Empieza el segundo tiempo y el equipo está seguro, está bajo un orden, equilibramos el centro del campo porque en el primer tiempo teníamos mucho espacio en la mitad, nos ponemos 2-0, el equipo se ve sólido, no jugaba bonito, pero se ve práctico, 2-0 estamos faltando 15 minutos, cometemos un error grave, se pone el marcador 2-1 y el equipo queda con una maleta muy pesada, se derrumbó, no asimiló lo de atrás, no se dio cuenta que iba ganando".

Un equipo caído mentalmente. ¿Hay manera de revertir esto?

"La única manera era con ese 2-0, ahí ibas a adquirir seguridad, confianza, porque estaba semana vi a los muchachos bien, contentos, trabajando bien, perdemos por errores nuestros y no por virtudes del contrario, errores grandes y la forma de salir de esa crisis mental era ganando, hoy era una oportunidad, faltaban 15 minutos y estábamos tranquilos, sin problemas, ellos con el balón, pero sin claridad, si no ganás hay tristeza en el camerino".

¿Qué le podemos decir a la afición en este momento? ¿Qué pasó? ¿Hay que pensar ya en la próxima generación?

"Yo con la afición, voy a volver a decir lo mismo, era una semana extraordinaria, una semana de buen trabajo, que se estaba evidenciando dentro del partido, el equipo se impuso, hacer dos goles en una eliminatoria es bien difícil, a Panamá lo teníamos muerto, no se miraba la claridad de Panamá, llega una jugada desafortunada y yo le digo a la afición que en una jugada de esas se perdió la cabeza, se perdió la tranquilidad, volvió el susto, la inseguridad y la desconfianza, era necesario ganar hoy para aliviar un poquito la cabeza, era un triunfo importantísimo que lo teníamos en la mano, bien trabajado, con orden simplemente. A la afición... Nosotros vamos a seguir trabajando, formando y conociendo más el grupo. Es un grupo bueno, de muchachos que muchos conocen, que juegan en equipos importantes, juegan bien al fútbol, se hicieron cosas para soñar, pero volvió el espanto con el 2-1, es triste para la hinchada, para todos, es una de las derrotas más grandes que he tenido yo como técnico".

¿En qué lo sorprendió Panamá?

"Hasta el minuto 15 no me sorprendía, no lo veía, es buen equipo, tiene buenos jugadores y tiene uno o dos años de trabajo con este técnico, tienen una buena repartición en la cancha, en ataque y en defensa, pero hoy no lo hicieron, ya después se viene el 2-1, nosotros nos caímos y le dimos la oportunidad de que ellos se llevaran el partido. Nos faltó poquito para salir de la crisis que tenemos, ahí quedamos otra vez".

¿Le decimos a la gente que nos olvidemos de Qatar o seguimos para adelante?

Ahora está más difícil que antes, si teníamos un margen de error pequeño, ahora está más difícil que antes, con este partido el trabajo que habíamos hecho para levantar el grupo se nos derrumbó... Se nos derrumbó porque el grupo lo siente, lo siento yo y lo siente la afición, mejor hubiéramos perdido 2-0 de entrada, que ir ganando, ilusionados, ver el equipo práctico, ordenado, todo lo que hicimos en la semana se nos derrumbó hoy, hay que volver a empezar de cero, pero ya el margen está más lejos".

Los cambios del Choco Lozano y Moya...

"Los cambios no fueron malos, primero, Choco estaba con molestias en la rodilla y Moya tenía un cansancio, por ahí fuimos más sólidos, ahí tenía el balón Panamá, pero no sabía qué hacer con él, no tenía claridad. ¿Qué hizo Panamá para el gol? No elaboró nada para el gol, hasta el minuto 75 no había peligro, los cambios surgieron efectos, pero los errores se pagan caros, un error en la eliminatoria es mortal".

¿Qué sigue para el profesor "Bolillo" Gómez en la Selección? Se podrá cambiar la mentalidad de los jugadores?

"Jugamos el martes, vamos a esforzarnos todos, hacer el máximo esfuerzo, pero el grupo en este momento, vos vas al camerino y eso es un cementerio, una tristeza porque ellos por dentro sentían que las cosas les estaba saliendo, que tenían el partido en las manos, algo estamos pagando, muy triste".

¿Cómo se puede revertir esto?

"Como había dicho, era de ganando hoy, era terminar una semana bien trabajada, era terminar con un buen resultado, era importante, ellos trabajaron duro durante la semana, hicieron las cosas alegres, se pusieron 2-0, no ganan y será más duro levantarse, vamos a trabajar para levantarlos. Lo de hoy golpea más que cualquier partido, era de ellos, era de los mucachos, golpea más que el partido ante Jamaica, aquí ibas ganando 2-0, se estaba completando bien la semana y en 15 minutos se te fue todo el trabajo por errores puntuales, a veces uno no lo cree. Estamos sufriendo esa derrota, si ganábamos hoy podíamos dispararnos".

¿Qué le pasa por la mente?

"Quedé afectado, triste, el trabajo estaba listo, no me siento bien, los muchachos hicieron todo. Panamá no tenía claridad, no tenía por donde llegar, llevo ocho días aquí, pero me ha golpeado".