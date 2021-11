Christiansen tras el triunfo ante Honduras: "Con el empate estaba feliz, pero no me esperaba remontar"

El entrenador de Panamá, el danés Thomas Christiansen, le comió la táctica al "Bolillo" Gómez al meterle hombres de recambio y dice que no se esperaba remontar y ganarle (2-3) a Honduras en el estadio Olímpico tras ir perdiendo por dos goles.

"Antes del partidos sabíamos que sería difícil enfrentar a Honduras con un técnico nuevo, pero teníamos la ilusión. Sabíamos de la agresión con la que salió Honduras que nos meten los goles con jugadas aisladas iba a venir y por eso fue que hicimos los cambios", dijo en conferencia.

Panamá suma 21 años sin perder en Honduras en eliminatorias y para el europeo esta victoria simplemente es una alegría porque tienen Qatar 2022 a la vista.

"Solo me sirven los tres puntos no la historia. Llevamos el partido al juego que ellos esperaban. Los cambios nos ayudaron mucho, son tres puntos muy valiosos", siguió diciendo muy feliz por la conquista.

El danés reconoció que arriesgó al hacer tres cambios de un solo, pero que no le quedaba otra. "Teníamos que buscar. Me daba igual perder 3-0 y por eso metí dos cambios en punta y luego con la garra de Cecilio (Waterman) creamos ese peligro que no teníamos en el primer tiempo".

Luego afirmó sobre la voltereta espectacular. "Con los tres puntos estoy feliz, más cuando estábamos empatando era buen resultado, y remontar no me lo esperaba pero ya cuando se dio el partido pues lo hicimos a nuestro favor ".

"Sacando el partido ante Jamaica, que dominamos de principio a fin y el del Rommel ante Costa Rica, dominamos a Canadá. Con el 2-0 el equipo cambió y me dio esperanzas para ganar el partido y así lo hicimos", cerró.