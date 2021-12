Mano a mano con el Bolillo Gómez: Confirma a Maynor Figueroa para 2022, responde sobre Andy Najar y revela el gran cambio que ha pedido

Abierto y sincero. Responde directo y no se anda por la tangente cuando las preguntas son incómodas. Bolillo Gómez se ha mantenido en el país, ha hecho un trabajo silencioso junto a su cuerpo técnico y pasa en el estadio Nacional observando los partidos que ahí se juegan.

El entrenador de la selección de Honduras ha tenido un mano a mano con Diario Diez y ha brindado información importante y una de ellas es la confirmación de Maynor Figueroa en su equipo en 2022, quiere iniciar la reestructuración, pero considera que el zaguero debe estar para enseñarle a los jóvenes.

También se refirió a los legionarios y secundó al presidente de la Fenafuth Jorge Salomón que revisarían el nivel de compromiso de estos futbolistas, está a abierto a dialogar con Andy Najar y confirma que ha pedido el cambio total de los engramillados en el país.

Estuvo este viernes con los presidentes de la Liga ¿qué le pareció este primer contacto?

Tuve un buen conversatorio con los directivos, hablamos un buen rato tratando de organizarnos y apoyarnos en que los calendarios y trabajos de los clubes no intervengan. Son personas muy accesibles con mucho conocimiento. Allí vamos.

¿Qué conclusiones positivas sacó de ello?

De apoyo. La reunión no termina. Nos conocimos, el cuerpo técnico habló del proyecto, de lo qué hacemos y que la gente no ve. Los convocamos (a los futbolistas) cuatro días y jugamos y la gente pide microciclos de tres días. Hablamos de muchas cosas y bueno quedamos allí, vamos seguir reuniéndonos para organizarnos, para que vayan a ver los partidos y que el torneo no pare. Muy bien los directivos.

¿Qué enseñanzas les ha dejado el proceso hasta el momento?

Yo soy una persona en que todos los días veo una enseñanza. Quiero decirle a la gente que crean en los muchachos, me ha tocado verlos sufrir. En el fútbol, como toda profesión, tiene experiencias buenas y malas, estamos en una situación muy dura de la que no se sale de la noche a la mañana, pero hay potencial y gente que sí es largo plazo, sí vamos a ir al Mundial.

SANGRE NUEVA: LAS CARAS DE LA RENOVACIÓN EN HONDURAS

¿Cuáles son los retos en lo qué resta de la eliminatorias? Matemáticamente estamos fuera.

A corto plazo es hacer una buena puntuación y seguir mejorando en estos seis partidos. A largo plazo es, si no vamos al Mundial, incluir a la Sub-20 a trabajar con la mayor, porque en el 2023 y 2024 serán ellos los que estén, siendo eso lo que nos dará una posibilidad de ir poco a poco haciendo la renovación.

La gente habla de renovación y ésta no viene: 'vayánse ustedes y vénganse ustedes', no, ni en Brasil ni en Alemania pasa eso. La renovación va dando pasos poco a poco. Tenemos un promedio de edad de 26 años es un equipo joven, por lo que nosotros vamos a jugar con lo que mejor tenemos; pusimos a Carlos Meléndez que no lo habían puesto, igual a Omar Elvir, no había jugado y tiene 31 años, que es la edad plena porque son futbolistas ya profesores, con familia, mientras que a los jóvenes les cuesta. Yo por eso soy muy apegado a estos futbolistas que tienen dicha edad y todavía rinden, y esos nos van a ayudar a que venga una nueva generación que nos pueda dar un cierto cambio. Hay muchachos en la selección que todavía dan para otro Mundial.

El periodista Carlos Castellanos dialogó con el entrenador de Honduras en un mano a mano.

¿Debe haber cambio generacional o debe salir paulatinamente?

Que salga. Los mejores jugadores llegan solos, la renovación es base, eso va saliendo de a poco, y más en situaciones críticas como las que estamos viviendo. Vos ponés a un muchacho joven en estas y lo podes quemar. A los jóvenes que están entrando hay que ponerlos en momentos aliviados para se vean bien, cuando el grupo esté bien.

¿En qué lugar debe cerrar la octagonal Honduras?

Yo no sé en qué lugar, pero hay que mejorar, porque el último lugar no es el puesto de Honduras. Vamos a trabajar en estos seis partidos para crecer futbolísticamente y tener más claridad para que las convocatorias sean más claras. Hay jugadores importantes con experiencia que nos van a ayudar y terminar dignamente la eliminatoria. Veremos cuántos puntos sacamos de estos encuentros restante.

¿Dignamente qué significa para usted?

En no mostrar lo que se ha mostrado. Te diré sinceramente ¿Viste el Honduras vs Canadá? Bien Honduras. ¿Los dos partidos contra Costa Rica? Bien Honduras. ¿El Salvador? Bien Honduras. Contra Estados Unidos hizo un buen primer tiempo. En México tuvo problemas por la expulsión y en Jamaica ya el equipo estaba mentalmente...(caído) así que son más los ratos que Honduras ha jugado bien, pero no ha ganado. No es un mal equipo.

Usted lo menciona, no ha ganado. Vienen dos partidos de local. ¿Cuál será su discurso?

No, yo discurso no hago. Yo voy a trabajar para mejorar. Vamos a enfrentar al equipo que no ha perdido (Canadá el 27 de enero); algunos personajes que trabajan aquí ya están abriendo el paraguas, pero buscaremos triunfos, si no mejoramos será mucho más difícil. He hablado con los directivos y la gente del fútbol de nuestro alrededor y esto no se mejora de la noche a la mañana. Estamos sufriendo y vamos a ver cuándo dejamos de sufrir, pero no es fácil.

¿Qué cambios significativos hará en la convocatoria?

(Le interrumpe) Salen solos. Yo tengo 41 futbolistas en nómina, hay una lista de todos los que hemos visto entre los jugadores de afuera y local. Allí estoy trabajando para ver cómo sacamos los convocados. Si hay un amistoso, bienvenido sea porque será con los jugadores de la liga.

Maynor anunció que analizará su continuidad en la selección por temas familiares. ¿Ha hablado con él?

Yo he hablado con varios estos días, allí está la lista, así que he hablado con él. Es un hombre maduro, serio y profesional en el que creemos mucho. Mucha gente dice que lo saque y les digo 'es que es lo mejor, pues'. Es muy fácil hablar.

¿Así que va a seguir contando con él?

Si está enseñando y vamos a traer jóvenes, es importante tener una persona como él.

Maynor Figueroa vivió momentos duros en el juego de Panamá tras cometer tres goles que terminaron en goles, pero se mantendrá con la Bicolor.

El asistente Édgar Carvajal me mencionaba sobre lo de la renovación con la Sub-20 y Sub-18 para que se integren a la mayor.

¿Ya hablaste con él? Entonces, ¿para qué me preguntas? (risas). No, mentiras ja, ja, ja. Lo he visto y lo hemos hecho. Estamos hablando con los directivos que cuando trabajemos con la mayor esté la Sub-20 con nosotros, son muchachos de 18 y 19 años que en 2023 ya jugaran eliminatorias.

Ahora que ya está aquí ¿ha cambiado en algo el concepto del fútbol de Honduras en relación al que tenía antes?

No. Antes era para bien, he tratado de ver la sociedad para ir conociendo mejor al futbolista y veo que hay educación, hay buen trato, amabilidad. Voy a almacenes, lugares y veo buena atención y creo que es una sociedad querida, los futbolistas son de esa manera y me sentí muy cómodo con el trato que me dieron los muchachos, ahora quiero compensar todo eso.

Como fútbol para mí Honduras sigue siendo uno de los grandes de Centroamérica, este no es el puesto de Honduras, es algo que sucede hasta los los equipos grandes, pero futbolísticamente y con la Liga no es la posición que está mostrando la realidad ahora.

El presidente de la Federación dijo que iba a revisar el compromiso de los futbolistas legionarios ...

Interrumpe Bolillo: -Estamos claros-.

¿Qué piensa al respecto?

Si es por plata, los futbolistas ganan la plata afuera, pero aquí hay que venir por hacer historia y gloria, no podemos traerlos a la fuerza, es el que quiera ponerse la H y que sea capaz, que tenga jerarquía y capacidad para superar estas dificultades que estamos viviendo, pero ahí es donde se ven los hombres. Los toros finos se mueven allá en la arena.

Hablando de la forma en que me habla ¿Usted los ha toreado?

Viejo, yo todas las selecciones que recibí es para resolver problemas, Colombia, Ecuador, Panamá... siempre me ha tocado, a mí no me van a llamar de Alemania, Argentina, ahí no hay problemas, a uno lo llaman a resolver y hasta ahora lo he resulto y quiero resolverlo acá también, si es a corto plazo bienvenido, sino para el Mundial 2026 no podemos fallar.

¿Ha dialogado con Andy Najar que decidió no venir a los últimos partidos?

No he hablado con él, pero sí voy a hacerlo, es un buen jugador, pero así como hablaré con él, lo haré con varios con los que ha he venido conversando.

Sobre el tema del asistente hondureño ¿quedó descartado o contará con alguno?

Ja, ja. Tengo mucho asistente hondureño, qué quiere que le diga ja, ja. Si me vas a decir el de la Sub-20 me ha parecido muy bueno el DT de esta selección (Luis Alvarado) y ojalá pudiera estar con nosotros en los entrenamientos y que se vaya formando, pero ya lo tenemos y es el profesor Josué Reyes, nos ha parecido un gran profesional y ha sido muy importante.

Kervin Arriaga es un jugador que se ha venido consolidado en selección, pero a nivel de clubes está teniendo problemas ¿qué trabajo hará con él?

Yo del futbolista no hablo individualmente, si me entiende, hablo del equipo. No me gusta decir que fue el mejor, que fue el más malo, eso lo hablo internamente.

Usted decía que no se ve el trabajo fuera de la cancha ¿cuánto tiempo invierte ahí?

Esos son conceptos de personas que quieren desestabilizar, hay algunos que dicen que hagamos un microciclo ahora ¿y usted ve claro que hagamos uno ahora? ¿o antes? ¿Cuánto es un microciclo para usted, cuántos días? Un microciclo de tres días no existe y he visto que le hacen preguntas al presidente como ¿dónde está el Bolillo? ¿qué hace el Bolillo? ¿irá a Colombia? Claro que iré a Colombia, tengo a mi mamá de 89 años e iré a pasar la Navidad con ella para que sepa, pero yo vivo acá, tengo residencia en Colombia.

Tenemos un cuerpo técnico trabajando con tecnología moderna y muchas de las cosas que resolvemos no son públicas, lo público son cinco días antes de un partido y cinco días después, el resto es el trabajo que hacen todos los técnicos del mundo y hay entrenadores, porque converso con algunos, que se fueron uno o dos meses y yo aquí estoy, voy a ver las semifinales y todo, pero la verdad es que vengo acá porque quiero volver a un mundial y creo en esta selección.

En el tema logístico ¿ha sugerido algunos cambios que le beneficien en el proceso?

El primero cambio que quiero - hace una pausa y pregunta- ¿usted ha visto un buen futbolista en una cancha mala? Y no sé si es coincidencia, pero los mejores partidos de Honduras fueron afuera ¿ve las canchas de Olimpia? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque así son todas los campos en el mundo y uno de local tiene que pensar en someter al contrario y con todo respeto, porque lo han dicho todos los técnicos que han venido, cambiemos las canchas, no las arreglemos, cambiémosla para volvernos a la par de todos los países y se vean buenos equipos y buenos jugadores.

Hay que cambiar en toda Hondura o donde se pueda porque este país es futbolero, acá sueñan, comen, duermen con fútbol y uno va a los estadios y ahí hay alegría, mirá el partido de Motagua ahorita en Concacaf , un estadio que se veía lindo (por la afición) y ahora imagínate si le pusiera una cancha bonita para jugar.

Mucho jugador hondureño fue descartado de sus clubes en la MLS ¿le preocupa eso?

Sí. Me preocupa, sé que van a tener equipos, pero me preocupa y más sin son futbolistas de selección.

Alberth Elis está marcando más goles que Messi en Francia ¿qué le parece?

Lo admiro mucho a él y lo admiro desde antes de conocerlo.

Honduras eligió por primera vez una mujer como presidenta ¿cómo ha visto al país?

No soy político, pero le deseo lo mejor a los nuevos gobernantes, que Dios los ayude y lo que nosotros podamos hacer por el país vamos a ayudar y veo que el país está contento.

¿Sus tres deseos para año nuevo?

Salud, paz y pegado a Dios.