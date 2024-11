En esta ocasión, Carlos Pavón compartió en redes sociales con algunos exseleccionados, como son Emilio Izaguirre, Carlos Costly, Mario Martínez y Will Barahona.

Una de las interrogantes que más llamó la atención fue la que lanzó Carlo Costly, sobre Romell Quioto debe volver a la Selección de Honduras.

Carlos Pavón fue el encargado de responder: “Nosotros fuimos seleccionados y cuando tú vas a selección tienes un régimen, como en todo trabajo, y cuando tú estás en el extranjero tienes que ser mejor, por decirlo así, porque estás en otro nivel de fútbol”.

Y siguió: “Quioto es un extraordinario jugador, todo el mundo lo sabe, es un jugador que cuando está el cien por ciento es él y 10 más, cuando él quiere, pero me parece que Quioto no quiere, porque es para que sea el capitán de la Selección de Honduras, es para que fuera el líder de la Selección y no quiere serlo”.