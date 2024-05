Choco Lozano arriba a Honduras y lanza crítica previo al debut eliminatorio ante Cuba: “Nos falta humildad”

“Como siempre, venir a la Selección es una responsabilidad muy grande, un solo jugador no hace la diferencia, tenemos que pensar como equipo para salir adelante”, inició contando Lozano al llegar al país.

Sueño mundialista. El delantero del Almería sueña con jugar su primera su primer Mundial y ahora que no estarán en competencia eliminatoria, México, Estados Unidos y Canadá , considera que el boleto será menos complicado.

Lozano fue crítico con algunos seleccionados y como capitán dio la cara y dijo que muchas veces les falta humildad en la Bicolor. “Pienso que lo más importante es que no tenemos que ver de menos a una selección, debemos intentar ganarlo, siempre con los pies en la tierra. Creo que a veces nos creemos más, nos falta humildad porque cuando el equipo se ve en esa situación complicada, siempre da la cara”.

Sobre los bajones que ha tenido la Bicolor, remarcó: “Yo no pienso que sea tema de liderazgo en este partido lo que no tuvimos fue que había un grupo donde a muchos nos tocó jugar un partido competitivo que nos pasó factura. Fue un juego donde tuvimos muchas bajas”, afirmó.

No defendió a Quioto. Una de las polémicas en esta lista es la ausencia de Rommel Quioto, delantero que marcó 10 goles en la temporada con el Al Arabi de la segunda división de Arabia Saudita. Lozano no se quiso quemar.

Y remata: “Tenemos una gran responsabilidad muy grande. Lo tenemos accesible porque no estarán tres selecciones que ya están en el Mundial, pero hay que tener los pies en la tierra. Hay que recordar que antes ( Nations League pasada) contra Cuba nos costó en el primer tiempo y hasta que anotamos el primer gol se mejoró”, agregó.

“Nosotros vamos a demostrar dentro del campo que queremos estar en la Copa del Mundo y lo vamos a dar todo en la cancha. Hay que respetar nuestra profesión, dar todo en la cancha, siempre sin importar quien está en la cancha, si es selección de renombre o no, dar todo en la cancha”, comentó.

FRASES

“Tenemos que pasar página pensar en lo siguiente, viene la eliminatoria y guardar toda la energía para clasificar”

“La temporada fue irregular, no fue la mejor temporada, cambié de club porque no tenía actividad y cambié, llegué a un equipo donde me dieron oportunidad. Tengo contrato de dos años más y tengo que regresar”