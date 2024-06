Rueda revela a pocas horas del debut de Honduras ante Cuba que hay jugadores con molestias: “No es sano para la afición”

Del mismo modo, el colombiano-hondureño reveló que hay jugadores con molestias y que no se sabe si estarán o no el próximo jueves en el partido que se jugará en el Estadio Chelato Uclés a las 6:30 p . m

Lo de los jugadores lesionado los vamos a evaluar y ellos mismos nos tendrán que decir, para que no afecte al grupo y a partir de ahí que los médicos nos dicen si tomamos riesgos o no.

Luego de varios meses, ¿Ya se pasó la página de quedar fuera de la Copa América?

En eso estamos y la verdad no coincidieron los tiempos. Tuvimos 5 o 6 jugadores que no estuvieron por lesiones y amonestaciones. No es momento para sacar el paraguas, pero cualquier selección mundial le afecta que no tenga uno o dos jugadores importantes y si nos ilusionamos mucho, pensando que lo íbamos a lograr. Por ese lado ya nos limpiamos y ahora estamos dispuestos para luchar por el mundial.

¿Quiénes son los jugadores que están con molestias?

Creo que esto no es saludable para los jugadores, para la afición, ni para el rival para hablar de este tema interno. Lo manejamos solo con el cuerpo médico interno, a veces los jugadores siempre quieren estar a pesar de que arriesguen, pero se sabrá en este entrenamiento.