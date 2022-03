$!Eduardo Biscayart desmenuza a la Selección de Honduras y da las claves para que haya mejoría rumbo al Mundial del 2026

Para muchos es sorpresivo que Honduras haya quedado eliminada en las primeras de cambio en su ruta al Mundial de Qatar 2022. Prensa, técnicos y aficionados no creen aún cómo se dio.

Uno de ellos es el reconocido periodista argentino Eduardo Biscayart, quien aduce que la “H” no es “menos que ninguna selección” de las que están arriba en la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

‘Dos Bisca’, como también es conocido, desmenuzó el andar de la representación hondureña y dio algunas claves para que el éxito vaya acompañado de la mano en el siguiente proceso.

“¿Cómo califico la eliminatoria de Honduras?, como ha sido... una eliminatoria donde Honduras no ha podido ganar, ha cometido muchos errores. A la vista del “Bolillo” no pudo mejorar lo que estaba haciendo Coito. Puede que Fabián en algún momento haya dejado alguna duda pero sus resultados con lo que vino después. Él se va con tres empates y tres derrotas, si bien es cierto, no le daban mucha chance a Honduras hacia el final, creo que eran un poco mejores que lo que pasó después con el Bolillo Gómez, lamentablemente”, comenzó diciendo en una charla con Deporte Total Honduras.