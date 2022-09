El nuevo apodo de Messi tras el Argentina-Honduras: Comadreja, pero ¿qué tienen que ver De Paul y Papu Gómez?

El último, publicado después de la goleada por 3-0 a Honduras, en el primero de los dos amistosos internacionales del equipo de Lionel Sebastián Scaloni en estas fechas FIFA (el otro se juega el martes, vs. Jamaica), tuvo dos comentarios muy elocuentes por parte de dichos futbolistas, referidos justamente al estupendo rendimiento del capitán del seleccionado argentino en el mencionado encuentro.

‘‘ENGANCHÓ... ¿VISTE LO QUE HIZO? SE LO LLEVÓ, ESTÁ LOCO’’

Y sobre el juego de anoche, Rodrigo De Paul también no dejó de destacar a los medios argentinos lo que le dijo a Messi tras marca personal de Héctor Castellanos.

La estrella del Atlético de Madrid atendió a la prensa de su país, en donde especificó que le pareció muy extraño la forma en cómo marcaron a Messi en el partido disputado en Miami.

“Apenas empezó y le dije ‘pequeño’ (risas), me pareció bastante raro, en un amistoso que no. Pero bueno, cada técnico prepara el partido a su manera, no debe ser fácil cuando está el 10 enfrente”, mencionó De Paul en forma sarcástica.