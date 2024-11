Exfutbolistas hondureños advierten del sufrimiento en la altura de Toluca: “Jugar ahí es como hacerlo con asma”

Los ex jugadores de Marathón; Mariano Acevedo y Mario Berríos también rememoraron la goleada que les propinó el Toluca en 2009 y catalogaron como, “jugar ahí es como hacerlo con asma”.

Varios ex futbolistas hondureños que tuvieron la experiencia de jugar en el Nemesio Díez relataron a Diez lo que vivieron. Entre ellos están: Erick Gallegos, anotador del gol del triunfo catracho para los preolímpicos de Barcelona 1992, Arnold Cruz , quien jugó para el Toluca y también fue visita vistiendo las camisas de la H y del Olimpia.

-Declaraciones de ex futbolistas-

Arnold Cruz: “Ahora el tema de la altura ya está más controlado. Antes no había tanta información sobre ese tema y por eso nos íbamos 4 o 5 días con antelación al partido, en el partido nos afectaba muchísimo, ahora se recomienda irse un día antes porque el cuerpo comienza a sentir la altitud después de las 48 horas. La Selección hizo bien y no va tener problema”.

Erick Gallegos: “Hay que medir los esfuerzos, no se puede intentar correr todos los balones. Hay que hacer un partido inteligente, saber dónde esperar y en qué momento se puede realizar un ataque directo o una transición rápida, pero en ese tipo de partidos y cancha hay que ser muy inteligentes.”

Mariano Acevedo: “La altura de Toluca es Brava, cuando llegué con Marathón me acuerdo que me tocó subir un piso, una grada y llegué ahogándome arriba. El primer piso que subí en el hotel y llegué ahogándome”.

Mario Berríos: “Jugar ahí es como hacerlo con asma. No sé si alguna vez has padecido esa enfermedad, pero te tranca el pecho, te cuesta respirar, y hasta puedes romper vasitos en la nariz por el esfuerzo, provocándote sangrado. Es un ambiente complicado. Me acuerdo que en 2007 perdimos ahí 2-0 contra Toluca, y sí, eso nos liquidó. Aquí en San Pedro Sula les habíamos ganado 2-0, pero allá la historia fue diferente. Esa vez, aunque la temperatura estaba fresca, alrededor de unos 78 grados Fahrenheit, la altura fue un factor determinante”.

¿Ese tema de Altura podría ser determinante para que le remontaran a la H?

Arnold Cruz: “Remontarnos por el tema de altura creo que no, pero si el partido se va a alargue o penales, la situación se va a complicar porque la exigencia será mayor. Yo no quiero que se vayan a alargue porque ahí México si se va a crecer y va tomar mayor control del juego, Honduras luego no va tener resto físico para aguantar esos 30 minutos extras”.

Mariano Acevedo: “Hay que agarrar el balón, pero ese va a ser el problema. la afición ahí también es complicada. El estadio es como el Morazán y la gente va a estar cerquita del terreno de juego”.

Mario Berríos: “Sí, definitivamente será un factor. Sin embargo, el fútbol se ha profesionalizado, y hoy en día se toman medidas para combatir la altura. Antes pensábamos que llegar tres o cuatro días antes ayudaba a la adaptación, pero realmente eso te pasa factura porque la altura comienza a afectarte después de las primeras 24 horas. Ahora las selecciones viajan el mismo día, y eso es una buena estrategia para reducir el impacto. Veremos cómo se maneja Honduras en este aspecto.”