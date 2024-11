El combinado mexicano perdió el pasado viernes 2-0 ante Honduras en el estadio Morazán de San Pedro Sula y ahora necesitarán tres goles para clasificar al Final Four de Concacaf.

“Después, pedirle a la gente que se conecte desde el primer minuto, que nos apoyen en todo momento. No tengo ninguna duda que como hace un año vamos a dar ese golpe de autoridad, no vamos a permitir que vengan y nos ganen de vuelta, así que tenemos cien por ciento en la cabeza que vamos a sacar el partido adelante. Después, no toca hablar mucho sino demostrar el día martes en el partido”, expresó.