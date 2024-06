Chelito Martínez señala que es un sueño jugar con Honduras y elogia a Luis Palma: “Se me pone la piel de gallina”

A seis días del choque ante Cuba en el estadio Nacional, Martínez dio sus valoraciones en conferencia de prensa en el que aseveró que vive un sueño. También habló sobre el regalo que le dio Luis Palma, la alegría de su madre y el elogio al delantero del Celtic de Escocia.

--- LO QUE DIJO ---

¿Qué significa para usted estar convocado en el arranque de una eliminatoria, recuerda cuando lo llamó Diego?

Para mí es un privilegio estar aquí en la Selección Nacional, uno como jugador anhela estar aquí, muy contento por el llamado.

¿En lo personal cómo lo toma?

Es un sueño hecho realidad, lo que soñaba y anhelaba se me está cumpliendo, falta cumplir muchas cosas, eso se va a lograr gracias al trabajo.

El regalo que le dio Luis Palma y el compartir con sus compañeros a quienes miraba por televisión

Estos son momentos únicos para mí, que va a quedar marcados para toda la vida, me siento feliz de compartir con cada uno de ellos, contento a la par del Choco Lozano y Luis Palma. Anoche estuve conversando (Palma), a veces uno tiene el concepto de una persona, pero cuando se trata es diferente, se me enchinaba la piel cuando estaba platicando con él, ver a un jugador que está jugando en Europa, la Champions y para mí compartir con él no tiene precio, se me pone la piel de gallina estar viviendo este sueño, él me entregó esa camisa, va a quedar de recuerdo y marcada para siempre conmigo.