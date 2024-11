Eddie Hernández y su mensaje a Reinaldo Rueda previo al partido de la Nations League contra México

La Selección de Honduras tendrá que enfrentar a México por el pase al Final Four de la Concacaf , un batalla que sabe a revancha entre dos escuadras con gran rivalidad en el área.

Eddie Hernández, delantero del Olancho FC, quien suma cinco goles en el actual torneo de la Liga Nacional, se ha pronunciado sobre su deseo o no de poder estar en este duelo ante los aztecas.

“Estoy haciendo mi trabajo, el profe es el que decide si me convoca o no, a mí me tiene sin cuidado. Si se da la oportunidad bienvenido será y atender el llamado del profe, sino pues a seguir trabajando”.

El cañonero del Bajo Aguán ya sabe lo que es marcarle a México y reconoce la importancia que tiene este compromiso para el país

“México es un rival duro, sabemos lo que representa, será importante sacar una buena ventaja en casa, en los últimos partidos se le ha hecho buenos partidos”.

Sobre las posibilidad de lograr el pase a la siguiente ronda, el goleador de los Potros considera que la serie dependerá de lo que suceda en la en el estadio Morazán.

”Yo creo que si aquí acá en San Pedro Sula se le saca una buena ventaja en México se puede ir a pelear”.

Honduras y México se medirán en la ida el 15 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche y la vuelta será el 19 del mismo mes a las 8:30 pm en el Nemesio Diez de Toluca.