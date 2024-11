Emilio Izaguirre habla de México y pide regreso de Quioto a la Selección de Honduras: “A nosotros nos tocó igual con Pavón y Rambo”

¿Debe volver Palma a la Selección Nacional?

Por supuesto, Palma es uno de los mejores jugadores que tenemos por eso está en Europa jugando Champions, sea el momento que esté yo creo que es importante tener a los mejores jugadores aquí. A Romell Quioto también es importante tenerlo.

Los mexicanos dicen que Honduras ya no es el mismo de hace 5 o 10 años, ¿Qué opinas de eso?

Bueno, si lo dicen es por los números, los números no engañan a nadie, estamos en el lugar 70 y ellos están en el menos del 20. Nosotros antes estábamos entre 34 y 40 y le complicábamos, pero hay que mejorar, yo creo que Honduras estuvo ahí y hay que volver a ese nivel.

¿Ya es tiempo de decir que Quioto aprendió la lección?

Son cosas personales del cuerpo técnico, manejan ya cosas internas, no sé lo que pasó si hubo indisciplina o algo, no puedo decir nada. En realidad no he hablado con Quioto sobre el tema ni con el cuerpo técnico, ya son decisiones técnicas.

A nosotros nos tocó igual, Carlos Pavón y Rambo de León pasaron por lo mismo y después el mismo grupo habló por ellos porque los ocupábamos, el mismo grupo le habló al profe Rueda y volvieron, pero ya es cosa del grupo y ahí no tiene nada que ver el cuerpo técnico, ahí los jugadores que estén que traten de ver quién en el que lo apoya.