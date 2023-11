¿La cancha? La increíble excusa del Chucky Lozano tras derrota de México en Honduras; la prensa lo reprende

“No fue un buen partido para nadie, fue un juego que nos costó mucho por la cancha y otros factores, sobre todo creo que no manejamos bien el partido”, declaró el jugador del PSV Eindhoven .

No obstante, para una de las figuras del cuadro azteca, Hirving “El Chucky” Lozano , la grama del Nacional fue un impedimento para mostrar su mejor versión, entre otros factores.

”¿Hablar de la cancha? Si se miraba espectacular, a ver expliquenme eso. Aquí hay que darle mérito a Honduras y el bajo rendimiento de México porque ninguno se salva. Regresan los viejos fantasmas y excusas... ¿ahora la cancha? No hablan del arbitraje de milagro”, comentaron.

“MUCHOS NO HABÍAN JUGADO PARTIDOS ASÍ”

¿Impactó anímicamente la salida de Guillermo Ochoa por lesión?

“Siempre cuando se lesiona uno no es agradable, me ha pasado y no se lo deseo a nadie. Lastima que salió, pero teníamos que afrontar el partido, ahora hay que darle la vuelta a la página y pensar en la vuelta”.

¿Qué hizo Honduras que los atacó en todo el partido sin tener respuesta de México?

“Creo que trabajaron bien el partido, lo planearon muy bien. A nosotros fallamos en muchas cosas, no fue nuestro día, a todos nos pasó y fue este día. Bueno, tenemos una oportunidad de sacar esto adelante”.

¿Crees que a la Selección Mexicana les faltó personalidad?

“Así es siempre. No es nuevo. Muchos jugadores de nosotros no habían tenido la oportunidad de jugar un partido así, es un aprendizaje, muchos de mis compañeros entendieron cómo es esto y ahora a seguir el siguiente paso”.