Patón Mejía lo cuenta: Su apuesta por Honduras vs Costa Rica, el portero que utilizaría y la oferta que espera concretar

Aquí los jugadores me dicen que vamos a apostar el desayuno, el almuerzo y les digo que confío en la selección y podemos apostar lo que quieran. Me molestan mucho que Costa Rica ganará, pero ellos lo viven como nosotros lo vivimos en el país.

La vida es muy bonita, estoy en un lugar muy lindo y Pérez Zeledón me ha tratado como si estuviera en Olimpia, me han dado la confianza y cada día doy lo máximo.

Fue una decisión muy complicada porque amo al Olimpia, fue el equipo que me dio todo. Fue una cosa personal y tenía problemas que se juntaron con mi trabajo. Creo que han confundido un poco, yo estaba en la posición que no rotaban y cuando sentí que yo era el mero mero en la posición, rotaban y daban oportunidades, pero cuando yo la necesité no se rotaba. Yo sentí que yo le daba la vida a él (Pedro Troglio), pero no me dio la oportunidad que necesitaba, yo no lo voy a atacar porque es como un padre para mí.

Siempre estaré agradecido con Diego (Vázquez) por cumplir el sueño de estar en la Selección, es complicado y lastimosamente no voy a criticar el fútbol hondureño, pero cuando empiezas no ganas bien y tenés un problema con el peso porque no te alimentas bien, no hay nutricionista que te encamine a eso, pero aquí admiro este país y la institución porque hay para recuperación, nutricionista, odontólogo y de todo. Es impresionante la formación y creo que siempre tuve problemas con mi peso, porque vivías en la sede y comías lo que hay.

Uno como jugadores respeta la decisión del entrenador y yo esperé estar entre los 60 convocados, yo por ese vine (Costa Rica) porque quisiera tener un recorrido en la Selección, pero la confianza de los que están la tiene el profe y espero que vamos a clasificar. No sé si un día me voy a color ahí y subirme al barco.

Yo me hice a un lado porque quería que Olimpia fuera campeón invicto y si yo estaba ahí no lo iba a lograr porque me iba a poner inconforme yo, enojado y lo malo y lo bueno se transmite, no quería hacer eso.

¿Después de tomar esa decisión te arrepientes?

No, no me arrepiento, yo estoy feliz donde estoy. Lastimosamente no me pude quedar en Honduras y lo único difícil aquí es por mis hijos, estoy solo y toca bretear solo, pero no me arrepiento de nada; esa decisión no se la comenté ni a mi esposa, lo hice yo solo.

¿Hubo ofertas de otros equipos?

Tuve la oportunidad de quedarme, pero no llegué a un acuerdo con Motagua, se me acercó Olancho, pero ya había firmado acá. Dios sabe porque lo pone en este lugar en donde me siento como que estoy en casa.

¿Cómo quedó tu relación con Troglio al que consideras un papá?

Cada entrenador en el fútbol ha sido como un papá para mí, pero mi padre, padre ha sido Nerlin Membreño. Con Troglio la relación quedó bien, nunca me comuniqué con él. En un juego contra Olancho le mandé un mensaje en donde le dije que sentía que no rotaba y que yo necesitaba jugar para estar en la Selección. Le dije que hablaría con el presidente (Rafael Villeda) para rescindir y que no pasaba nada, yo no quería afectar al grupo y con el invicto no te acordas de Patón. Era el momento indicado y nunca me he vuelto a comunicar desde que hablamos en la oficina de él.

SU FUTURO CON EL CLUB

Me dices que le apuntas a los grandes de Costa Rica, ¿Yo has tenido alguna comunicación?

Yo tengo una cláusula y vine con esa misión de salvar el equipo del descenso y estar entre los cuatro porque hay 36 puntos en juego. Luego pensando en el futuro, uno quiere estar en un grande después de estar en Olimpia y porqué no pensar en estar en La Liga, Saprissa o Cartago.

Con el cambio de técnico que fue quien te llevó ¿no crees que tendrán problemas?

Hablé con él y tomó esa decisión. El cambio de entrenador no es mucha, quedó el asistente y hemos hablado con el grupo, Dios me dio el don de ser líder y esperamos seguir con el plan y cuidar al asistente para que él quede.