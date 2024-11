Periodista de TUDN responde a declaraciones de Rueda sobre arbitraje: “es pretexto de equipo chico pensar que le ayudan a un grande”

Destacó que el ambiente en el estadio y la pasión de la afición catracha serán factores importantes en el partido. Según él, la intensidad de la hinchada hondureña siempre añade un nivel extra de dificultad.

Además, señaló que el terreno de juego estará en óptimas condiciones, eliminando cualquier pretexto relacionado con la cancha. “En esta ocasión no será excusa, ya que el terreno de juego estará en buenas condiciones”, explicó a TVC.

El periodista también opinó sobre la conferencia de prensa que brindó el profesor Reinaldo Rueda: “Sin querer decirlo, establece que hay que presionar a Walter López por lo que sucedió con Iván Barton en el estadio Azteca”, expresó el mexicano. También fue claro al decir: “A mí me parece que es pretexto de equipo chico siempre pensar que le ayudan a un grande, lo digo con todas sus letras”

LA ENTREVISTA

¿Qué expectativa hay en la prensa mexicana para el juego ante Honduras?

“Quienes hemos venido a Honduras para este tipo de partidos sabemos que no es fácil pisar Centroamérica. La afición es intensa y, aunque muchas veces se menciona el tema de las canchas, en esta ocasión no será excusa, ya que el terreno de juego estará en buenas condiciones. Las expectativas son altas: se espera ganar y probar a un grupo que necesita ser exigido y evaluado, especialmente pensando en la Copa del Mundo 2026. Estos juegos, con un ambiente hostil y presión, son necesarios para preparar de la mejor manera a México”.

¿Cómo reaccionaron ante la respuesta de Reinaldo Rueda sobre si este juego será una revancha?

“Todos habíamos perseguido esta pregunta y terminó dándonos esta respuesta. Es un hombre muy inteligente, de mil batallas, y aprovechó esa pregunta para dejar claro que hay que ponerle presión al arbitraje. Sin querer decirlo, establece que hay que presionar a Walter López por lo que sucedió con Iván Barton en el estadio Azteca. No se critica, no hay que alcahuetear a México, no hay que autoengañarse si quieren que se acaben las decepciones de México en el Mundial. Es un hombre que acaba de dar cuatro flores a México y cinco golpes a México; esto me parece que es parte del fútbol, es parte de un cuerpo técnico con experiencia, de un director técnico que sabe perfectamente lo que se juega y que está jugando desde ahora su papel. Si quieres saber si me ofendió lo que dijo, pues no; pero si me preguntas si me pareció interesante, pues sí. Le pone ese picante que tanto nos gusta en un partido entre México y Honduras, y que haya más declaraciones como estas. También, que la selección mexicana empiece a vibrar, como desde acá empiezan a establecer algunas cosas del partido. No estoy seguro de que ayuden a México; a mí me parece que es pretexto de equipo chico siempre pensar que le ayudan a un grande, lo digo con todas sus letras. Me parece que, si hay algunas situaciones, es que el fútbol te otorga para bien o para mal. Honduras compitió bien hace un año, hizo un buen partido en Tegucigalpa y fue mejor que la selección mexicana. Quiso guardar lo más que pudo el resultado en el Azteca, y también se vale que el hondureño tenga esta situación de que pudo haber merecido más.”