¿Qué pasará con Quioto? Gerardo Ramos deja claro si el “Romántico” estará en la lista de convocados de Honduras ante Cuba

Gerardo Ramos, Director de Desarrollo de la Fenafuth, le pronunció sobre la polémica ausencia de Romell Quioto en las últimas convocatorias de la Bicolor y asegura que no es nada personal del técnico con el jugador.

“Nada es personal, hay reglas, pude ser la mejor persona, pero si cometo un error ahorita voy a la cárcel, no es nada personal, son reglas”, comenzó explicando Ramos.

Sobre la programación de trabajos que está realizando el técnico colombiano. “El cuerpo técnico trabaja permanentemente, para algunos ver partidos de fútbol es trabajo y miran todos los jugadores, en todos lados hay reglas y no hagas no lo que no se puede”.