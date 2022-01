$!Salvador Nasralla revela que Honduras le pedirá ayuda a México por el fútbol; ‘Chiquimarco’ le responde por la polémica del 2009

Nasralla , que no volverá a relatar partidos tras ser declarado como Primer Designado Presidencial del gobierno de Xiomara Castro , concedió una entrevista para TUDN y confesó que le solicitará ayuda a México para elevar el nivel futbolístico de nuestro país.

Salvador Nasralla es uno de los personajes hondureños más recordados por la afición mexicana luego de aquellos señalamientos que hizo contra el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez cuando la Bicolor enfrentó a Costa Rica en 2009 en el estadio Olímpico.

Tampoco dudó en elogiar la preparación que presume México en todas sus áreas a nivel de fútbol y dijo que ahora este deporte es más científico, porque ya no es solo poner a jugar a 11 contra 11.

‘‘México está muy desarrollado en eso, tiene entrenadores bien preparados en todas sus áreas, preparadores físico, técnicos, directores deportivos, la parte psicológica... Nosotros hemos entendido el fútbol en que se ponen 11 y juegan contra 11. El fútbol hoy en día es otra cosa, mucho más científico, lo sufrimos los equipos de nuestra área cuando cuando enfrentamos a los europeos’’, manifestó.

La anécdota con ‘Chiquimarco’ en 2009

Por otro lado, Salvador Nasralla también habló de su polémico episodio con Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como ‘Chiquimarco’, en una transmisión de Honduras-Costa Rica que dirigió el ex silbante mexicano.

Salvador Nasralla y la anécdota con el difunto Rafael Ferrari

‘‘¡Cuidado con chiquidrácula! Era claro penal chiquidrácula... ¿Por qué no lo marcaste? Marcá penal, ladrón. Si anulaste el gol, no salís de Honduras, chiquidrácula. Tercer árbitro mexicano que nos pita de forma consecutiva, nos metieron la mano y el brazo en la boca. Si no ganamos les cuento el hotel en que está’’, eran aquellas frases que soltó Nasralla en plena transmisión por las decisiones que estaba tomando Marco Antonio durante el juego.