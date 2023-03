Sebastián Pacheco, joyita del América se refiere al sueño de jugar el Mundial Sub-20: “Siento mucha pasión por Honduras”

Yo vengo de Estados Unidos, Houston. Además pasé por la Academia del Houston Dynamo. Después me fui dos años a España; ahí jugué en el Fuenlabrada. Posteriormente pasé al América de México.

Me siento bien, con mucho orgullo para aportar a la “H” y dar lo mejor de mí.

Sí, soy 2005, sería un orgullo ir al Mundial con la H. Es mi objetivo, pero si no se da, espero para el próximo ciclo sería excelente.

No tengo mi nacionalidad mexicana, pero también está en trámite y una vez salgan puedo jugar en partidos de liga.

Yo escogí la “H” por mi papá ya que él me enseñó a jugar al fútbol.

En lo personal, ¿cómo te ves con el nivel de tus compañeros de tu selección?

Me siento bien, al mismo nivel de ellos, pero me debo adaptar aquí ya que es más al contacto, pero jugando rápido no sería un problema.

¿Es un orgullo vestir la H?

Sí, yo siento mucha pasión por la H. Y, como mencioné anteriormente, mi papá me crio y es el que más me ha enseñado a jugar al fútbol.