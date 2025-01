La Selección de Honduras parada y con Reinaldo Rueda “desaparecido” desde noviembre pasado

Desde esa fecha a Reinaldo Rueda y a su equipo de trabajo no se le volvió a ver más. De hecho, no estuvieron presente en los partidos de semifinales y grandes finales del Apertura 2024, todo lo contrario a lo que los otros técnicos de los demás países de la región sí hicieron.

Pero toda esa planificación hasta hoy ha estado en stand by, o al menos el cuerpo técnico de la Selección de Honduras no lo ha exteriorizado como se debe a mes y medio de jugar el pasaje a Copa Oro ante Bermudas .

Selecciones como México , Estados Unidos y Canadá , que no competirán en la eliminatoria, han tenido más tiempo de preparación con la ‘H’ que se verá más exigida en el camino mundialista. Y tal parece que de las que competirán, Honduras es la más rezagada.

Panamá se fue de gira. Los canaleros disputarán en esta semana dos juegos de carácter amistoso en fechas no FIFA. Primero jugarán contra el Universitario de Deportes de Perú para luego viajar a Chile y medirse a la roja.

¿Y Honduras? La selección catracha todavía no informa de forma oficial si habrá microciclos de trabajo de cara a repechaje de Copa Oro, y si habla, a falta de oficialización, de un amistoso contra Guatemala a días de viajar a Bermudas para el choque de repechaje.

Es decir, Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, no sabé cómo terminaron los jugadores el torneo pasado y tampoco conoce del inicio del mismo que se produjo el fin de semana pasado; no estuvo al tanto de pretemporada, al menos no presencial, y tendrá que correr contra el tiempo para ponerse al día y lograr hacer un buen trabajo, quizá en este primer semestre.