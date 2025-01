Israel Canales, DT del Sub 17 de Honduras, habla del hijo de David Suazo, de la negativa de Keyrol Figueroa y hace pedido a Liga Nacional

El director técnico de la Sub 17 de Honduras , Israel Canales, pasó por los micrófonos de DIEZ y habló acerca de la preparación que el equipo nacional está teniendo previo al Premundial.

”Ellos están en una edad donde la parte emotiva juega un papel muy importante. Trajimos unos muchachos de afuera, y los nacionales muestran hambre de triunfar. Hay jugadores que me alegra por el biotipo, carácter y ganas que muestran”, afirma.

Israel Canales afirma que la combinación de jugadores locales y legionarios ha sido provechosa para que la Sub 17 de Honduras llegue a buen puerto y se pueda acceder al Mundial.

La buena formación que tienen los legionarios es vital. ”El caso de Luis Gabriel Suazo, el de Nicolás Balbas, Dejan García y Fuentes, que vienen de afuera, ahora que están acá se han compenetrado bien con el grupo. Nicolás tuvo que irse para España para arreglar situaciones de estudio, no se quería ir, le dijimos que estuviera tranquilo, se fue y regresó y ellos de a poco van a ver un grupo muy compacto y de mucho futbol”

Fue escueto cuando se le abordó por el tema de Keyrol Figueroa que en el proceso anterior no figuró con la Sub 17. ”A mí me preguntan a dónde queres y pues donde yo quiero estar, ahí voy a estar. Listo”.

Israel Canales sabe que el ser técnico de una categoría de estas, donde los muchachos no están formados, es compleja, pero lo disfruta. A veces su papel cambia de técnico a papá. ”Es una situación no difícil, porque es parte de lo que nos gusta. A veces tenemos que actuar como padres, consejeros y es lo que nos toca”.

“Hay situaciones de comportamientos que en su casa son diferentes que acá. Hubo un jugador que no estuvo en el Uncaf de muy buenas condiciones, pero rebelde en su casa y no lo llevé pensando en el bien de él. Después le dije porqué no lo llevaba”, reveló.

VER MÁS: ¡Zurdazo inatajable! Así fue el primer gol del hijo de David Suazo con la Sub-17 de Honduras

Sobre las redes sociales, avanzó. “La vez pasada tuvimos un incoveniente. Yo les digo que cuando estamos en la selección que se olviden de las redes sociales porque a su edad no están para madurar y asimilar ciertas cosas y ellos por su niñez hacen cosas que no y ahí los paro y les digo lo que no es correcto”.