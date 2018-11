La difícil confesión de Marvin Chávez desde el retiro sobre Jorge Luis Pinto

Le llamaban el “Hijo del Viento”. Pequeño jugador con velocidad impresionante que pasaba de primera a quinta en cuestión de segundos.

Marvin Chávez es uno de esos jugadores que tuvo un paso corto por la Selección Nacional, pero muy recordado, aunque no se consolidó como un referente.

Hoy, el ex del Victoria y Marathón reside en Estados Unidos. Poco a poco se fue desligando del fútbol a raíz de un mal que tuvo su hermana, pues según él, fue un embrujo.

Marvin no quiso hablar sobre el tema, pero aseguró que ella está bien, fuera de eso, charló sobre otros temas como su vida en Estados Unidos y si piensa en volver al balompié.

Marvin, ¿todo bien? ¿Qué haces ahora?

Bueno, ahora estoy disfrutando con la familia acá en Estados Unidos y sé que mucha gente se pregunta por qué no estoy en la cancha y qué ha pasado. Tengo mis motivos y, bueno, las cosas no se dieron como yo esperaba, yo ya me siento retirado, pues cuando estuve en Marathón no fue complicado y en ese momento lo hablé con Manuel Keosseián, porque yo para jugar tengo que estar al cien, en ese momento yo no estaba al cien y consideré que era una falta de respeto.

Se puede decir que dejé de jugar porque no estaba en buenas condiciones y por eso dejé a Marathón, ya luego me vine a Estados Unidos con mi familia y acá hemos estado disfrutando ese tiempo. No toda la vida me voy a quedar acá, con mi esposa hablamos y analizamos la situación, pero de momento estoy muy contento por estar acá.

¿Crees que hubo algo que no cumpliste en el fútbol?

Algunas cositas como en la Selección porque me quedé con una espinita y que hubiera un técnico que me valorara un poco más, yo cuando estuve lo brindé todo y deseaba tener un entrenador que me valorara.

Y me imagino que entre esa espina está el haber tenido más minutos en el Mundial de Brasil...

Bueno, yo al profe Suárez le tengo mucho agradecimiento por la confianza que me dio al llevarme al Mundial cuando pasaba una situación complicada en Colorado. Recuerdo que cuando jugamos ante Inglaterra el profe tenía un equipo base y yo me ilusioné porque pensé que ese sería mi Mundial, se me brindó la oportunidad de ir y no tengo quejas.

¿Y pensaste que ibas a estar en el proceso con Jorge Luis Pinto?

La verdad yo pensé que iba a estar con el profesor Pinto, pero siento que por una entrevista que di él me apartó. Cuando estaba Hernán Medford, nosotros estábamos contentos con él, pero luego llegó el profesor Pinto y nos apartó, nos hizo a un lado; en ese momento, tenía un acercamiento con Olimpia e iba a jugar con ellos para que yo estuviera cerca y me fui a jugar a segunda con el San Antonio, pero él dijo que no iba a llamar a jugadores de segunda, entonces dije yo que Pinto no era nadie para quitarme el sueño y seguí mi camino.

¿Te dolió esa decisión de Pinto?

No es que me dolió, fue que me molestó la forma de hablar de un técnico como Pinto con su trayectoria y que diera una declaración como esa.

¿Crees que debían haber dejado más a Medford?

Yo pienso que sí porque es un técnico muy capaz, tiene condiciones y me gustó la forma de dirigir del profe Hernán.

¿Alexis Mendoza o un técnico hondureño?

Bueno, yo creo que es un técnico que dio mucho, pero hay unos que lo quieren y otros no, hay que respetar la decisión de los federativos. Yo pienso que le deben dar la oportunidad a un técnico hondureño, ahí está Amado por ejemplo, con la confianza que le brinden a él irá dando resultados. Indiscutiblemente, veo que hay una buena generación y yo los voy a estar apoyando, esta generación de los Sub-20 también los veo muy capaces y hay buen material humano en Honduras para ir al Mundial y no fallar como pasó en la última eliminatoria.