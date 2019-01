Bryan Róchez: "Se está manejando ofertas de Portugal y otros países de Europa"

Se encontraba alistando sus maletas para viajar rumbo a Oporto, pero Bryan Róchez con su humildad que lo caracteriza atendió a DIEZ desde Portugal para hablar acerca de su gran momento que está viviendo con el Nacional de Madeira, ciudad donde nació Cristiano Ronaldo.

TOP: Los mejores 10 futbolistas de Concacaf que brillaron en Europa

Róchez es el goleador del equipo con siete tantos y el quinto máximo anotador de toda la liga portuguesa.

El atacante espera anotarle al gran Iker Casillas mañana en la jornada 16, partido clave para que su equipo siga ascendiendo en los puestos europeos.

¿Qué tal todo por Portugal?

Muy bien todo, feliz año nuevo, gracias por estar pendiente.

¿Cómo pasaste al Año Nuevo?

Muy bien aquí en familia y casi no dio tiempo de festejar porque el fútbol no para en Europa.

Una gran temporada la que estás teniendo, son 7 goles, el máximo goleador del Nacional y top 5 de todo Portugal...

Gracias a Dios se nos están dando las cosas aquí a base de trabajo y sobretodo de confianza del cuerpo técnico y de todo el equipo, todo está saliendo bien personalmente y a nivel de grupo. Hemos mejorado drásticamente en la tabla de posiciones.

Eso estaba revisando, cuando llegaste al equipo estaban peleando por ascender de categoría y finalmente subieron a Primera División.

Sí, yo llegué estando en Segunda División, y el objetivo máximo era subir de categoría y lo logramos. Ahorita estamos en la batalla de poder meternos en competiciones europeas.

Ya sobrepasaste la cuota goleadora de la temporada anterior, fueron 6, ahora son 7 y te faltan aún más partidos...

Sí, el año pasado tuve pocos minutos y a pesar de eso pude anotar seis, ya ahora tengo siete y gracias a Dios este torneo esperamos que vengan más goles.

Cómo catalogas este resurgir tuyo en cuanto a goles, pues en el Orlando City y en Atlanta United, no tuviste esa buena racha...

Creo que en este momento primordialmente hay mucha confianza en mi persona y secundario la familia y mi representante han creído en mí. A mis amigos que me apoyaron durante todo momento. Y ahora se están dando las cosas de manera diferente.

¿Qué encontraste en Portugal que te hizo falta en la MLS?

Encontré un equipo como familia, el estilo de juego es muy similar como el que tenía en Atlanta, llegar aquí y encontrarme con lo mismo creo que eso me ayudó mucho porque ascendimos y estamos pasando un gran momento. Queremos conseguir cosas importantes con el equipo.

¿Qué aprendiste del Tata Martino? El DT dejó al Atlanta y ahora es seleccionador de México...

Tuve una bonita experiencia ser entrenado por uno de los mejores DT del mundo y aprendí mucho del estilo de juego de él. Eso me facilitó las cosas al llegar acá.

Mañana tienen un partido complicado ante el líder Porto...

Así es, en lo que va la temporada y la anterior, es el mejor equipo de Portugal y lo ha demostrado, pero es bastante lindo vivirlo, una de las razones por la que decidí venir acá era por ese tipo de desafíos y tomar experiencia de esta clase de partidos. Ojalá podamos hacer un buen partido y poderle ayudar al equipo.

La pregunta del millón... ¿estás listo para anotarle a Iker Casillas?

La verdad que no ja, ja, ja. He estado esperando este partido, es un portero que siempre lo he admirado desde niño, a pesar que no es tan alto ha sido un jugador extraordinario, uno de los mejores de la historia. Estoy feliz porque voy a vivir ese sueño que desde pequeño lo he tenido, primeramente se me cumpla anotarle porque sería una historia muy bonita para contarle a mi hijo y a mi familia.

Claro, un campeón mundial, imaginá cierto minuto del partido y le anotás ¿ya tenés planeada la celebración?

Al menos yo me imagino las celebraciones antes de los partidos, las planeo u otras veces me las invento, pero estando en el momento a veces uno de acuerda y otras no, muchas veces uno no sabe ni que hacer, depende el momento el partido y las emociones, pero esperemos anotarle y tener una bonita celebración.

Con casi dos años por allá ¿Qué tal va el portugués?

Muy bien, no voy a decir que lo hablo perfectamente pero gracias a Dios ya no es un impedimento para comunicarme aquí, entiendo bien y mi persona siempre ha sido así cuando uno se va a una nueva cultura de aprender. La disposición mía es esa. Es una parte importante para un jugador hondureño cuando viene al extranjero para que no sea impedimento para comunicarse. Y sirve para toda la vida no solo para el momento.

Muy interesante eso que decís, porque además de tu lengua ya entendés el portugués y el inglés, no muchos jugadores toman su tiempo para aprender otro idioma...

Sí, así como estoy con el portugués estoy con el inglés, de hecho tengo algunos compañeros que no hablan nada de portugués y hasta me toca estar de traductor en algunas ocasiones. Pero ambos idiomas los manejo a la misma vez.

¿Cón cuál delantero catracho te quisieras identificar en un futuro como goleador?

Siempre admiré a David Suazo en los equipos que jugó, Carlos Pavón lo que hizo en el Real España y Selección, fue uno de los máximos referentes en la historia, son los máximos delanteros que he admirado.

¿Tu contrato con el Nacional de Portugal cómo está?

Tengo un año y medio aquí ya trabajando, y actualmente seis meses más, más un año más de contrato.

¿Has tenido ofertas de otros equipos de Europa?

Se manejan algunas situaciones por el momento que se vive, pero estamos contentos de momento aquí en el Nacional, tampoco cerramos las puertas a otra institución, pero si viene algo bueno y lindo para mí y para la familia se analizará.

¿Siempre en Portugal o en otro parte de Europa?

Se está manejando siempre en Portugal y en otros países de Europa. Pero estaremos esperando, de momento estamos felices con el equipo y la ciudad.

¿Qué anhelas en este 2019? ¿Cuál es tu meta deportiva del año?

Mi mayor sueño es seguir siendo referente en el equipo con este mismo trabajando que estoy haciendo y luego ser constante de la Selección, ese es un gran anhelo y sobretodo buscar ese primer gol que tanto quiero hacer con el equipo de todos, hace días lo estoy buscando.

Ya estuviste en los amistosos recientemente y este año empiezan las eliminatorias con destino a Qatar 2022...

Esperemos que nos sigan convocando y yo aquí estoy haciendo ese mismo trabajo en el equipo para que me siga llamando el entrenador que esté al mando. Ese es mi mayor anhelo en este 2019, estar más cercano a la Selección de Honduras.

Y eso que tenemos un año sin técnico ¿qué opinas de eso?¿te gustaría un entrenador nacional o extranjero?

Yo creo que eso se maneja a nivel de los federativos, ellos saben cuál es el técnico ideal y nosotros tenemos que apoyar a quien venga.

Lo dijo:

"Creo que en la MLS me faltó un poco más de confianza en mi persona y del equipo, además de profesionalismo mío, ambas partes creo que fallaron, pero es pasado ya".

"Gracias por todo el apoyo y por estar pendiente, esperamos seguir haciendo las cosas bien en el equipo".