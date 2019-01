Afición del Alajuelense de Costa Rica pide que nacionalicen a Roger Rojas

Los aficionados del fútbol de Costa Rica se han ilusionado con el delantero hondureño Roger Fabricio Rojas Lazo, quien milita para la Liga Deportiva Alajuelense.

"Roro" llegó en el 2017 a las filas del equipo 'Manudo' y ya acumuló 31 tantos, en su último juego marcó un hat-trick.

Aunque no se puede, los aficionados del Alajuelense y seguidores de otros clubes pidieron en sus redes sociales que se nacionalice a Roger Rojas, algo imposible el ariete ya tiene varios encuentros con la Selección Mayor de Honduras.

“Lástima que no es tico y que no juega en Saprissa”, “Yo soy Herediano pero pienso que RoRo es el mejor delantero del torneo local, sin lugar a dudas”, “Ojalá ustedes en Honduras lo valoren y lo sepan aprovechar. Aquí es más que un ídolo ya”, “Qué lastima que no es tico porque en la Selección tica sería un lujo”, “Si no hubiera jugado ya con Honduras, lo nacionalizamos acá”.Fueron algunos de los comentarios en redes sociales por parte de aficionados liguistas y de otros clubes.



Ahora Rojas se perfila para ser uno de los delantero de la selección de Honduras para la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 y en la Copa Oro.