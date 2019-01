Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa: “Rubilio siempre fue la primera opción”

El traspaso de Rubilio Castillo al Saprissa ya es un hecho. El delantero estampó este día su firma con el equipo tico pues en Tegucigalpa se encuentran representantes del Monstruo Morado los cuales se reunieron con la directiva de Motagua y el jugador para cerrar el pase.

Tras haberlo hecho, Diez conversó con Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, y este aseguró que el delantero siempre fue la primera opción y que cumple con las expectativas que ellos tienen.

“Hace unos días llegamos a un arreglo verbal tanto con Motagua como con el jugador. Hoy ya se estampa la firma y se oficializa ya la llegada de Rubilio a Saprissa. Yo le diría que él siempre fue la primera opción, desde diciembre hicimos un acercamiento con el club, de ahí se nos informó que prácticamente tenía un pie en China y usted sabe que es imposible competir a nivel económico. Ciertamente Rubilio cumple con todas las características de un goleador, en el momento en el que no se va a China pues reactivamos las negociaciones”, comenzó diciendo.





Además, el jercarca mencionó que en cierto momento la negociación se complicó pues Rubilio no es un jugador barato, pero al final se llegó a buen término.

“Fue complicado desde el punto de vista que no es un jugador barato y la ficha pertenece a un club, no es un jugador libre. Todo eso complicó la negociación, pero al final las tres partes mostraron buena fe y fluidez para que al final se llegará a un punto intermedio y aceptable para todos”.



Asimismo, aseveró que se cierra el tema de fichajes con la llegada de Rubilio y lamentó una vez más lo sucedido con Yelsin Tejeda quien salió de su reserva y decidió firmar ayer con Herediano.





“Con esto se cierra, de hecho quedan pocos días de transferencia acá en Costa Rica, nos sentimos muy complacidos porque contamos con un gran plantel. Con la llegada de Rubilio y John Jairo Ruíz nos sentimos muy ilusionados. Con Yelsin es una lástima porque es un jugador que sale de Saprissa y cuando supimos que estaba dispuesto a regresar, le hicimos una oferta y bueno él tomó otra decisión”.



Un tema que destacó Rojas, fue el interés que ellos siempre mantienen en el mercado catracho, algo que es más que notorio pues ahora habrá cinco hondureños en la primera división tica. Prosiguió y explicó un poco el tema salarial que en Costa Rica se maneja.



“No es un secreto que el futbolista hondureño posee cualidades interesantes, es un país que exporta mucho jugador y que los futbolistas que han venido a Costa Rica en general le ha ido bien. Lo de Rubilio tardó ciertos días porque procuramos ser disciplinados en el aspecto económico, no sé cómo estamos comparados con el fútbol hondureño y no sé cuáles son los presupuestos que se manejan por allá, por encima de 15 mil dólares no tenemos jugadores”.





Para cerrar, el dirigente afirmó interés en ciertos jugadores catrachos, pero lo único formal se dio con el máximo goleador de Motagua. “Digamos que nos hemos fijado, pero no hubo ningún jugador además de Rubilio al cual se le hizo alguna oferta, repito al mercado hondureño le tenemos un ojo puesto, pero no es que estuvimos haciendo alguna oferta, solo la de Rubilio”.



En el transcurso de este día o mañana le estarán definiendo a Rubilio su fecha de viaje a Costa Rica pues en Tegucigalpa se encuentra personal de Saprissa que trajo el contrato y que gestionará el tema de su traslado, pase internacional y permiso de trabajo.



Rubilio podría debutar el próximo miércoles como local ante Cartagiénes, sino tendrá que esperar al domingo 3 de febrero para hacerlo contra San Carlos. El futbolista hondureño jugará la Liga de Campeones de Concacaf con Saprissa y enfrentará al Tigres de México, llave que se disputará el jueves 19 y jueves 26 de febrero.