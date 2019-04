Pesadilla para Antony Lozano con Girona: pocos minutos y descenso comprometido

Pasadas 34 jornadas de la temporada 2018-19, el Girona, equipo donde milita el delantero hondureño Antony Lozano vive una completa pesadilla en el fútbol español.

Después de ubicarse entre las primeras 10 casillas al inicio de la temporada, el conjunto de Eusebio Sacristán perdió la brújula, se accidentó con el iceberg hasta recaer poco a poco al fondo del precipicio de la tabla LaLiga.

El último encuentro ante Valladolid era uno clave para sumar puntos, sin embargo, terminaron siendo derrotados 1-0 en calidad de visitante. Ahora yacen en la posición 17 con 34 unidades comprometiendo su estadía en el máximo circuito y peleando con Levante (34), Huesca (29) y Rayo Vallecano (28).

En lo que respecta al representante hondureño, el “Choco” Lozano, sus números se quedan cortos comparados con sus actuaciones sobresalientes con el Tenerife en la Liga 1,2,3 y ante la falta de continuidad parece no encajar en los planes de su entrenador.

Hasta ahora solo suma 616 minutos traducidos de 18 encuentros, cinco de ellos de titular y cero anotaciones. Su última participación fue ante el Espanyol el 06 de abril del 2019. . Él a diferencia de Christian Stuani, lleva 18 anotaciones en 30 encuentros disputados.

De ello sus únicas actuaciones destacadas fueron en la Copa del Rey al anotarle gol a equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid, de ahí en adelante Lozano no ha conseguido marcar.

Así cerrará el Girona sus últimos cuatro encuentros:

Domingo 28 de abril vs Sevilla (local), domingo 05 de mayo vs Getafe (visitante), domingo 12 de mayo vs Levante (local) y domingo 19 de mayo vs Alavés (visitante).