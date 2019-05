Cristian Moreira: Lo dejan fuera del Mundial y Alajuelense lo sube al equipo A

Los avances del futbolista hondureño, Cristian Moreira (18 años) en el fútbol se traducen como pasos firmes y emocionantes de una promesa catracha que sigue su camino en sus sueños de llegar lejos en este deporte.

Hace al menos seis años corría detrás del esférico en una cancha de tierra en las Fuerzas Básicas del Sauce en La Ceiba, de donde dio el salto a la Sub-17 de Honduras que lo llevó a disputar su primera Copa del Mundo (India 2017).

Sus actuaciones destacadas le valieron para realizar una prueba en el Pachuca de la primera división de México, no se quedó, pero el Grecia le abrió las puertas en Costa Rica, equipo del cual fue transferido al Alajuelense.

Moreira fue relegado de la nómina de Carlos Tábora de cara al Mundial Sub-20 de Polonia 2019, pero en la última semana ha recibido dos buenas noticias: su ascenso al primer equipo de Alajuelense y su convocatoria a la Sub-23 que dirige Fabián Coito.

Ahora de vacaciones qué tal tu pasaje en tus primeros meses en el Alajuelense

Por ahora estaré unos días de vacaciones con la familia. Y sobre el equipo es uno muy grande con mucha competencia, el 22 me tocará regresar para dar lo máximo de mí en una nueva campaña.

¿Cómo ha sido tu adaptación en una nueva vida tan joven por Costa Rica?

Es nueva vida, hermosa diría yo en un fútbol movido, táctico y técnico, ante ello siento que tengo mucho qué dar. Suelo tener entrenamientos extensos e intensos, al terminar de entrenar salgo con mis compañeros y luego voy al apartamento.

Tu fichaje fue una cosa inesperada para todos… ¿Cómo se dio?

Yo estaba con Grecia, yo no sabía, en un momento que estaba de vacaciones acá, tomé el avión para regresar y mi representante me dijo -ya no jugarás en Grecia, sino con tus compatriotas en Alajuelense. En ese momento estaba sorprendido, en Grecia no pude jugar por un problema con el Vida (peleaban sus derechos), pero mi agente lo resolvió.

¿Vida reclamó tus derechos? ¿Cómo quedó todo?

Ellos reclamaban que les pertenecía, pero ahí estaba el contrato el cual no valía nada, hablaron inclusive con mi madre, ella no sabía nada. Mi representante terminó arreglando las cosas. Al llegar al Alajuela me estuvieron formando porque venia de estar un año parado.

¿Cómo tomas tu ascenso al primer equipo?

Le doy gracias a Dios y al equipo por esta oportunidad. En unos días me tocará presentarme con nuevo cuerpo técnico y nueva directiva. Me tocará dar lo mejor de mí en el primer equipo de Alajuelense.

Cuando te llamaron y te dijeron vas al primer equipo… ¿Cuál fue tu reacción?

Estaba sorprendido, no sabía qué decir porque se trata de uno de los equipos más grandes de Centroamérica y con una gran afición, pero por otra parte triste por no haber estado en la nómina del Mundial Sub-20.

¿Cómo te sientes de jugar a la par de los compatriotas catrachos en Costa Rica?

Es una buena sensación, más con Henry Figueroa que es como un ídolo para mí, somos como hermanos y compañeros. Roger Rojas es mi consejero, cuando no me vio en la lista me llamó para incentivarme,

¿Qué te dijo Roger Rojas?

Que le daba pesar por no verme en la nómina, pero que no baje la cabeza, que siga adelante porque vienen más procesos.

¿Qué hay de Alex López y Luis Garrido? ¿Cómo te llevas con ellos?

Todos nos llevamos muy bien, Luis Garrido siempre me corrige cuando me equivoco y López siempre al pendiente de cómo estoy en todo momento.

¿Al final cuál fue tu respuesta tras no ver tu nombre?

Mi respuesta fue simple, que les vaya bien, sé que harán historia; y claro, me dio pesar no ver mi nombre allí, varios compañeros me llamaron y me dieron ánimo, pero me siento tranquilo, no es el fin de mi carrera, es una selección menor, algo importante, pero vienen más procesos.

¿Noches en llanto? ¿Alguien te llamó y te explicó la razón?

La verdad no, estuve cabizbajo todo un día, pero al final son decisiones técnicas y estas se respetan. De la Federación o directivos nadie me explicó nada, pero sí he recibido una llamada de la Selección Sub-23 diciéndome que el profesor Fabián Coito me quiere ver.

¿Terminas con resentimiento con Carlos Tábora?

No para nada, sí triste, pero nada de resentimiento. El profe me ha tratado bien, es una gran persona, si no fui convocado es porque otro compañero hizo las cosas mejor que mí.

Entiendo que los sacaron del grupo de Whatsapp…

No nos llamaron, junto a Gerson Chávez vimos que no estábamos en la lista y nos pusimos triste en su momento. Al final a él lo terminan llamando por la lesión de un compañero

¿Sientes como una bendición tu llamado a la Sub-23?

Iré a dar todo de mí, es un proceso hermoso. La Sub-23 es un gran salto a la selección mayor, lo siento como una bendición, no fui tomado en cuenta para el Mundial, pero tocará mostrarme ante Fabián Coito, espero convencerlo.

¿Cuál es el futuro próximo para Cristian Moreira?

Dos años más en Alajuelense y luego espero dar el salto a Europa que es lo que más deseo.