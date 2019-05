Romell Quioto sufre ataque racista en redes y Carlos Pavón sale a la defensa

Romell Quioto reveló en sus redes sociales el insulto racista del que fue objeto cuando un aficionado lo increpó por el nivel de la Liga donde milita, al decirle improperios y mencionar que la MLS es una liga de “veteranos”.

No es la primera vez que Quioto responde en sus redes, en algunas oportunidad ha perdido el control pero esta vez se llamó a la calma pero mencionó que lo “único que quiera es ser feliz y que no le estén jodiendo la vida”.

El fanático en Twitter con la cuenta @javirodm7 lo ofendió al llamarlo “mono”, situación que enfureció al delantero del Houston Dynamo de la MLS y de la Selección de Honduras.

"¿Y vos mono cuándo pensás jugar en una liga de verdad y dejarte de estar engañando en esa liga de veteranos en la que estás?", le argumentó el fanático @javirodm7 en redes a Quioto.

Esa ofensa generó la respuesta inmediata del seleccionado que denunció el comportamiento del fanático y explicó: "Aquí es cuando me doy cuenta que crecí como persona porque no quiero tener problemas con nadie, cuando lo único que quiero es ser feliz y que no estén jodiendo mi vida. ¡Dios te bendiga!", replicó.

PAVÓN SALE A LA DEFENSA DE QUIOTO

Apenas habían pasado algunos minutos cuando el mismo aficionado que ofendió a Quioto fue puesto quieto por Carlos Pavón, el goleador histórico de la Selección de Honduras que lo retó públicamente tras los comentarios del fanático.

Así fue la ofensa que le hizo a Quioto el aficionado que hizo estallar de ira a Carlos Pavón.

“Por Dios, como quisiera encontrarte de frente y que tuvieras el valor de llamarme mono, cara a cara”, le escribió Carlos Pavón con una carita de enojado al seguidor quien atacó de forma racista a los futbolistas.

No es la primera vez que las redes sociales son usadas por fanáticos que ofenden a futbolistas por su color. En otras oportunidades lo han vivido en carne propia como Tyson Núñez en Guatemala quien se salió de un partido porque le hacían gestos de primates y hasta lo bañaron de aceite quemado.