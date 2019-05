David Suazo: "Mi prioridad es afianzarme y seguir creciendo como técnico en Europa"

David Suazo se integró al equipo de trabajo de la Sub-20 de Honduras en el Mundial de Polonia y habló con en EXCLUSIVA para DIEZ de su aprendizaje, de Fabián Coito y de su paso por el banquillo del Brescia de la Serie B de Italia.

"Desearle al profesor (Coito) la mayor de las suertes. Pienso que los directivos hicieron todo, platicaron y saben el tipo de entrenador que escogieron. Saben para qué lo necesitan y el proceso. Si lo escogieron es porque saben lo que quieren. Lo importante es apoyarlo, crear un proceso de crecimiento", inició contando.

Con Coito, la Bicolor apuesta a un proyecto a futuro, pero sin dejar de lado el objetivo: Qatar 2022.

"El profe se está haciendo una idea, cuando eso pasa hay que apoyar, cuando es un proceso de crecimiento se necesita tiempo, luego este dirá en qué camino se está".

Su prioridad es seguir dirigiendo en Europa

Suazo tuvo un fugaz paso por el banquillo del Brescia de Italia y asegura que su objetivo es seguir ese camino.

"Cuando empiezas a ser entrenador todo puede ser, obviamente, para todo entrenador hondureño, poder en un futuro entrenar una selección es un privilegio. Pero en este momento mi prioridad es otra, es afianzarme, seguir creciendo aquí en Europa".

Sobre su labor dentro del equipo de trabajo que comanda Carlos Tábora en la Sub-20.

"Aquí solo puedo agradecer al profesor que me está dando una gran mano, sus conocimientos, tiene más de 20 años de dirigir, estoy solo aprendiendo, colaborando en lo que puede ser mi experiencia, recorrido. Aportar un mensaje, platicar con los muchachos, en algo puedo ayudarles, es mi propósito aquí, colaborar".

Se prepara a la espera de una nueva oportunidad

Su paso por las Golondrinas lo dejó con buenas sensaciones de lo que puede lograr. Explica que no ha asumido ningún club porque todavía tiene contrato con estos.

"Me toca esperar, estoy todavía con contrato con Brescia, mientras no termine la temporada no puedo (dirigir otro equipo). Obviamente en estos momento me toca esto; estudiar, prepararme y ver lo que pueda venir en el futuro. Ahora, decir que tengo una situación concreta es difícil porque estoy estudiando".

Cerró hablando de su experiencia con un equipo mayor en Serie B.

"Alegre porque fue mi primer experiencia importante a nivel profesional con jugadores mayores. Haber trabajado con tranquilidad y serenidad, ver que en ese poco tiempo y haber probado inculcar mi idea de juego, fue una experiencia inolvidable. Eso me ayuda a crecer y estoy contento de haberla hecho, no me baja los brazos para seguir", concluyó.