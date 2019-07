Rubilio Castillo lo revela: Tondela de Portugal ya aprobó sus exámenes médicos

Follow @GustavoRocaGOL

Rubilio Castillo cumple su sueño: jugar en el fútbol de Europa. El delantero hondureño ha cerrado su traspaso al Tondela de la Primeira Liga de Portugal y así ve cómo uno de sus pendientes se hace realidad.

Ver más: Motagua, beneficiado por el traspaso de Rubilio Castillo al Tondela

El artillero catracho jugará por primera vez en el viejo continente y lo hará al lado de otro 'paisano' como Jonathan Rubio, jugador que ya se comunicó con el exSaprissa para darle la bienvenida.

"He estado viendo información del equipo, tengo a Jonathan Rubio de compañero; cuando Jonathan se dio cuenta de mi posible fichaje, se puso en comunicación conmigo, he estado informándome porque no he tenido mucho tiempo", reveló Castillo en una entrevista que concedió a Fútbol a Fondo de TVC.

En dicha plática, confesó cómo se dieron los contactos con el Tondela. "Comenzamos las pláticas en Copa Oro, todo duró como tres semanas, después que terminó la Copa Oro terminó".

Una de las preguntas que Rubilio Castillo contestó con mucha alegría fue la de su problema congénito en una de sus rodillas que le impidió de fichar por el fútbol de China y Grecia en un pasado.

"Esa era la gran incógnita pero de eso ya se habló con el Tondela, el Saprissa sabe del problema que me privó de fichar hace poco en Grecia, ellos ya manejan mis exámenes médicos, ya saben de ello, mi representante ya tiene todo los datos médicos y toda la información", confesó el goleador hondureño.

"Estaban muy interesados, he hablado con el gerente deportivo del club, el técnico avaló mi fichaje también, voy con la mentalidad de hacer las cosas bien", ha dicho.



Rubilio Castillo, autor de más de 100 goles en Liga Nacional de Honduras con el Vida, Deportes Savio y Motagua, aseguró que se siente feliz que la institución capitalina salió beneficiado por su fichaje con los auriverdes.

"Gracias a Dios tenemos una cláusula donde todos salimos ganando, Motagua tiene parte de esa negociación, ser agradecido me ha abierto muchas puertas, en ese sentido, una buena negociación con la gente del Saprissa, que bueno que Motagua se lucra de eso, es un club que me trató bien; es un paso muy importante para mí", argumentó.

Cabe destacar que el club luso pagará por la ficha del delantero centroamericano más de 600 mil euros, de los cuales el Ciclón Azul recibirá el 30% del dinero.





"Cuando uno trabaja lealmente, lucha por sus sueños, no se da por vencido y siempre le da para adelante, estás a un paso de ser lo que eres", adujo cuando le recordaron lo que ha sufrido tanto en lo deportivo como en su vida personal.

Millonarios de Colombia y Tenerife sí lo quisieron

"La oferta del Millonarios también estuvo ahí metiendo presión, el Tenerife también, pero me decidí por la primera división de Portugal con el Tondela, lo bueno que voy a tener de compañero a Jonathan Rubio, esperemos en Dios que todo vaya bien para abrir las puertas a más jugadores hondureños", cerró diciendo el nuevo legionario catracho en el fútbol europeo.

SÉPALO

Rubilio Castillo llegará al fútbol portugués tras marcar siete goles en 17 juegos con el Saprissa, partidos en los cuales solo en siete salió como titular.