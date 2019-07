Presidente de Saprissa sobre venta de Rubilio Castillo: “Deja alguna ganancia”

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, charló con Diez desde suelo tico y brindó más detalles de la venta de Rubilio Castillo al Tondela de Portugal.

El directivo mencionó que la oferta económica no era mala, pero la mayor motivación para ellos era ayudar al jugador hondureño a cumplir su sueño.

“Muy contento por el jugador, se le abre la puerta en una liga importante, uno entiende que una oportunidad así no se puede dejar pasar, nosotros como club hicimos el esfuerzo y apoyamos al jugador. La oferta económica no fue mala, pero tampoco fue la motivación principal de la decisión final, en un caso así hay que apoyar los sueños del jugador”, inició contando.

Rojas destaca que en tan solo seis meses de jugar con Saprissa, el jugador pudo abrirse una puerta en el Viejo Continente.

“Queda demostrado nuevamente que el Saprissa es una gran plataforma, no le escondo que me hubiese gustado que Rubilio estuviera más tiempo acá. Nuestra visión era que jugará al menos dos o tres torneos y nos ayudara a salir campeones. Es muy buena persona y por eso la afición se encariñó con él”.

Y agregó: “Al ser un fichaje tan sonado y al ser Saprissa tan mediático acá, primero hay que decir que Rubilio jugó un papel importante para nosotros y fue un lujo cuando él entró de cambio. En esta pretemporada la idea era que se adaptara más, yo minimizo el drama mediático que se hizo al entorno de eso cuando no jugaba de titular”.

Sin entrar en detalles de números, Don Juan Carlos agregó que sí habrá ganancia para Saprissa, pero no como ellos pretendían en el inicio de las negociaciones.

“Si no hubiesemos pensado que era un precio justo no hacemos la transacción, era una oferta tan buena para el jugador tomando en cuenta la vitrina de Portugal que había que apoyarlo por encima de lo económico, de pronto no se maximima lo que uno pretende. Negociamos y bueno, no voy a entrar en números de temas de cláusulas”.

En algunos medios se manejó que los ticos vendieron al ariete en 400 mil euros, pero Rojas descartó que es un cifra menor. “Fue un tema de negociación bilateral, la cifra no alcanza el monto que se menciona”.

Eso sí, el presidente morado ratifica que deja ganancia a su equipo y de momento no han visualizado ningún ariete hondureño para suplir a Rubilio.

“Deja alguna ganancia y además un porcentaje en caso de una siguiente venta en caso del club de Portugal. Estamos analizando y queremos llenar la plaza de extranjero ya sea con un local o de afuera, estamos buscando cuanto antes un delantero, no descartamos ningún mercado, pero de momento no tenemos ningún hondureño en específico en este momento”, terminó contando.