Rigoberto Rivas se queda jugando en Italia: "Hay cuatro equipos interesados"

Rigoberto Rivas, el jovencito hondureño que pertenece al Inter de Milán y que recientemente estuvo participando con la Selección Sub-23 que clasificó al Preolímpico de Concacaf, confirma que seguirá jugando en Italia.

"Yo cuando vengo aquí vengo a aportar a la Selección. El miércoles viajo con mi agente a Milán para definir donde ir a jugar porque necesito el equipo y que me de algunos minutos", confirmó Rivas a su salida del país.

Leer. EMILIO IZAGUIRRE NO QUIERE VOLVER A EUROPA

El jugador nacido en el departamento de Colón, dejó claro que las opciones son en 90% jugando en Italia, aunque no quiso revelar nombre de los clubes que ya negocian con su agente.

"Si te digo, hay cuatro equipos interesados, varias opciones y elegiré el mejor proyecto para mí, siempre en Italia. No te puedo decir nombres porque eso le compite a mi agente, pero son equipos de Italia", comentó.

El jugador dejó claro que le encanta como ha sido su vida jugando en Italia donde ha estado participando en la Serie B con el Brescia y la Serie C con el Ternana. "Ahora voy a Italia a hablar con mi agente y ver cuál es lo mejor para mí".

Sobre la Selección de Honduras y las eliminatorias al Mundial de Catar confesó: "Ahora cambió el formato, hay que ganar los partidos posibles, me gusta el formato, en los partidos hay que dar el todo".

El seleccionado hondureño Rigoberto Rivas saludando al entrenador Fabián Coito.

Rivas también habló de la Selección Sub-23 con la que fue titular en el repechaje ante Nicaragua y se logró el pase al Preolímpico de Concacaf donde se buscará el boleto a Tokio 2020. "El grupo me dejó impresionado, buen partido, buenas sensaciones para hacer”.

Una de las cosas que le encantó al delantero, es la forma de trabajo del uruguayo Fabián Coito, entrenador de la H. "Trabaja bien el profesor Coito. Me gusta su método, mucho balón y mucho espacio reducido".

Y agregó sobre jugar en el Preolímpico de noviembre: "No habrá problemas, a mí me gustaría estar allí y hablaré con el club con el que juegue, claro que si me convoquen. Cuando la Selección te llama siempre es ese el objetivo"

Finalmente dejó claro que su destino está en el país de la bota donde radica junto a su familia. "Sí, yo me quedo en Italia, en un 90% por la familia, ese 10% es porque nunca se sabe, allí es donde Dios quiera. Yo hablaré con mi agente posiblemente esta semana, o la próxima porque descansaré algunos días”, comentó el futbolista que pertenece al Inter de Milán de Italia.