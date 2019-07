TOP: Bryan Moya, goleador y líder en remates en la Copa Sudamericana

Seguir a @kelvincoelloHN

Bryan Moya; sí, el hondureño aparece como uno de los jugadores más determinantes en lo que va de la Copa Sudamericana donde anoche su equipo, el Zulia FC de Venezuela, clasificó a los cuartos de final del torneo tras eliminar en Lima al Sporting Cristal de Perú.

Moya aparece liderando las principales estadísticas de la Copa, torneo donde el Zulia ha hecho historia al clasificarse por primera vez en esta competencia a cuartos de final como equipo venezolano. El catracho es el goleador, compartiendo la primera posición con el delantero del Botafogo de Brasi, Erick.

Ver. ASÍ FUE EL GOLAZO ANOTADO AL SPORTING CRISTAL

Luego aparece en el TOP liderando el ranking como el futbolistas con más remates al marco, lo que sin duda lo coloca en la élite en un campeonato donde hay grandes jugadores brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos de gran clase.

Bryan Moya tiene también otro número bueno, y es que aparece entre los terceros mejores asistentes de goles, pues ha dado dos, solo está a dos del primer lugar que tiene cuatro pases a gol que es el argentino Luis Rodríguez del Colón de Santa Fe de Argentina.

EL RIVAL EN CUARTOS DE FINAL



Los venezolanos ahora jugarán los cuartos de final contra el Colón de Santa Fe y tienen la ventaja de que primero jugarán en Argentina para cerrar en tierras bolivarianas. Aquí, si logra superar esta llave, tendrá la posibilidad de enfrentarse al ganador entre la Equidad de Colombia y uno de los brasileños que juegan entre sí, Botago o Mineirao.

El mediocampista Bryan Moya tiene números fantásticos en su primer torneo en Sudamérica.

El camino del Zulia en este torneo fue complicado; primero eliminó al Potosí de Bolivia, después en segunda fase al Palestino de Chile y en tercera ronda u octavos del final que fue ayer, al Sporting Cristal de Perú para hacer historia para su país.

GOLEADORES SUDAMERICANA

1. Bryan Moya (Zulia) 4 Goles

2. Erick (Botafogo) 4

3. Joao Pedro (Fluminense) 3

4. Christian Ortiz (Sporting Cristal) 3

5. Christofer Gonzáles (Sporting Cristal) 3

LÍDERES EN ASISTENCIAS

1. Luis Rodríguez (Colón Santa Fe) 4

2. Omar Solís (Royal Pari) 3

3. Cristian Pellerano (Independiente del Valle) 3

4. Yony González (Fluminense) 3

5.Bryan Moya (Zulia) 2

CON MÁS REMATES AL MARCO

1. Bryan Moya (Zulia) 18

2. Cristian Ortiz (Sporting Cristal) 16

3. Juan Ignacio Dinenno (Deportivo Cali) 16

4. Armando Vargas (La Equidad) 15

5. Yony González (Fluminense) 15

CLASIFICADOS A CUARTOS

1. Fluminense (BRASIL)

2. Colón de Santa Fé (ARGENTINA)

3. Zulia FC (VENEZUELA)

4. Independiente del Valle (ECUADOR)

5. La Equidad (COLOMBIA)

LLAVES DE CUARTOS DE FINAL

1. La Equidad vs (Ganador Botafogo-Mineirao)

2. Zulia FC vs Colón de Santa Fe

3. Independiente del Valle vs (Ganador U Católica-Independiente)

4. Fluminense vs (Wanderes-Corinthians)