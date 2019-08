Jerry Palacios: "Al regresar a Honduras me prepararé para en un futuro dirigir a un equipo grande"

Luego de la eliminación del Belmopan Bandits de Liga Concacaf a manos del Saprissa, el delantero Jerry Palacios habló de su futuro y del clásico tico.

Un hondureño entre los peores fichajes de México, según lista de Fútbol Picante de ESPN

"Para mi significó mucho estar en Liga dos años y me hubiera gustado quedarme más, pero los años ya me habían pegado y tenía una opción de irme a la Malasia. Si me preguntas, si me arrepiento; sí, me arrepiento. Aquí estaba tranquilo, cómodo, el equipo no es que jugaba para mí, pero me sentía identificado, era fácil para mí anotar los goles porque el equipo jugaba bien. Salio esa opción y me fui, en Malasia no me fue bien, futbolísticamente si, pero económicamente el club falló y de eso si me arrepiento, de haberme ido. Hubiese jugado un año más en Alajuela", inició contando.

Jerry jugó varios clásicos costarricenses cuando vistió la camisa de los manudos y fue consultado sobre el duelo que se viene el fin de semana.

"Me tocó jugar ocho clásicos y en ninguno tuvo ventaja nadie, Alajuela y Saprissa llegan fuerte, va a ser un partido parejo. Pero la casa pesa y ojalá la Liga lo haga respetar".

Ya tiene claro su futuro cuando se retire de las canchas

Con 37 años, Jerry ya comenzó a pensar en lo que hará cuando decida colgar los botines; sentarse en los banquillos.

"No he sacado todos los niveles de entrenador, estoy en eso. Gracias a Dios tengo la posibilidad de sacarlo lo más rápido posible porque tuve la dicha de estar en dos Mundiales y eso en mi país a uno le ayuda. Estamos preparándonos, el profesor (Leroy Lewis) me dio la oportunidad de ser asistente, de trabajar con los delanteros y volantes de llegada. Vamos a ver si seguimos con el proyecto que el profe ha montado".

¿Se ve en un futuro como entrenador del Alajuelense? Le consultaron en Costa Rica.

"Vamos a prepararnos. Para llegar a un equipo como Liga Alajuelense hay que estar bien preparado, vengo comenzando, pero en Belice me he estado alistando y al regresar a mi país lo seguiré haciendo para en un futuro cercano dirigir a un equipo grande".

"Ese gusano de jugar siempre va a estar, gracias a Dios tengo 20 años de carrera y nunca me lesioné. Pero ya tengo hijos grandes que me necesitan y uno se cansa mentalmente. A fin de año me retiro", cerró.